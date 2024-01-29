CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın babası Hasan Polat yaşamını yitirdi. Hasan Polat bugün Bornova Evka-3 Ali Rıza Güven Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından eski Bornova Mezarlığında toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayınladığı taziye mesajında “Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat'ın babası Hasan Polat'a Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kıl

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın babası Hasan Polat yaşamını yitirdi. Hasan Polat bugün Bornova Evka-3 Ali Rıza Güven Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından eski Bornova Mezarlığında toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayınladığı taziye mesajında “Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat'ın babası Hasan Polat'a Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “Hasan Polat’a Allah’tan rahmet, Polat ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajı paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın babası Hasan Polat vefat etti. Mahir Polat, babasının kaybını X sosyal medya hesabından, “Acımızın tarifi yok… Varlığından güç aldığım, ailemizin çınarı babamız Hasan Polat’ı kaybettik” sözleriyle duyurdu.

Hasan Polat, bugün Bornova Evka-3 Ali Rıza Güven Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından eski Bornova Mezarlığına defnedilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayınladığı taziye mesajında “Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat'ın babası Hasan Polat'a Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da X sosyal medya hesabından, “Yol arkadaşımız, İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat’ın değerli babası Hasan Polat’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hasan Polat’a Allah’tan rahmet, Polat ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını paylaştı.

Anka Haber Ajansı