Chp İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Annesi Sulhiye Özkan Yaşamını Yitirdi

Chp İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Annesi Sulhiye Özkan Yaşamını Yitirdi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın annesi Sulhiye Özkan, hayatını kaybetti. Sulhiye Özkan, perşembe günü (yarın) Ankara Karşıyaka Cami’nde öğlen namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın annesi Sulhiye Özkan, hayatını kaybetti. Sulhiye Özkan, perşembe günü (yarın) Ankara Karşıyaka Cami’nde öğlen namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın annesi Sulhiye Özkan, yaşamını yitirdi.

Özkan, Twitter hesabından, ailesi adına; “Canımız, annemiz Sulhiye Özkan’ı kaybettik. Çok büyük bir acı içindeyiz. Arayan, gelen, acımızı paylaşan bütün dostlara, büyük ailemize minnettarız. Sağ olun, var olun” açıklamasını yaptı. Özkan ayrıca, “Perşembe günü cenaze Ankara Karşıyaka Camisinde öğlen namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir” bilgisini verdi.

Özkan ailesi; cenazeye çelenk, çiçek gönderilmemesini, bunun yerine kız çocuklarının okuması için faaliyet gösteren vakıflara yardımda bulunulmasını istedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Tanrıkulu, Diyarbakır’da Yargılanan 15 Gazetecinin Tahliye Edilmesi İçin Çağrı Yaptı
Tanrıkulu, Diyarbakır’da Yargılanan 15 Gazetecinin Tahliye Edilmesi İçin Çağrı Yaptı
Hakkı Saruhan Oluç: “Kopenhag Kriterlerini Yerine Getirin Derken ‘Kayyum Atayın’ Mı Dedi Ab Size”
Hakkı Saruhan Oluç: “Kopenhag Kriterlerini Yerine Getirin Derken ‘Kayyum Atayın’ Mı Dedi Ab Size”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis İle Görüştü
Ali Babacan: “Çölleşme Kuşağındağız, Suyun Tedbirini Almazsak Sıkıntı Çok Büyüyecek”
Ali Babacan: “Çölleşme Kuşağındağız, Suyun Tedbirini Almazsak Sıkıntı Çok Büyüyecek”
Tuncay Özkan'dan Annesi Sulhiye Özkan'a Hüzünlü Veda
Tuncay Özkan'dan Annesi Sulhiye Özkan'a Hüzünlü Veda
Deniz Demir'den Milli Eğitim Bakanı Tekin'e: "Karma Ve Laik Eğitimden Vazgeçmemiz Mümkün Değildir"
Deniz Demir'den Milli Eğitim Bakanı Tekin'e: "Karma Ve Laik Eğitimden Vazgeçmemiz Mümkün Değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vılnıus’ta Almanya Başbakanı Scholz İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vılnıus’ta Almanya Başbakanı Scholz İle Görüştü