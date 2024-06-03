Chp İzmir, Usta Şair Nazım Hikmet'i Andı

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanlığı, şair ve yazar Nazım Hikmet'in 61’inci ölüm yıl dönümü sebebiyle Konak’ta Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde anma töreni düzenledi. Törene CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililerin katıldı.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Nazım Hikmet’in 61’inci ölüm yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenledi. Konak’ta Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan anma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Haziran'da ölmek zor. Bugün Nazım'ı anmak için hep birlikteyiz. İstedik ki Nazım'ı sokaklarda analım. Vatandaşlarımızla birlikte analım. Bu topraklardan bir nazım geçti. Orhan Pamuk, Yeni Hayat Kitabı'nda diyor ki "Bir gün bir kitap okudum ve hayatım değişti." 5 Mayıs'ta Denizleri andığımız Güzelbahçe'deki müthiş etkinlikte yaptığım konuşmada demiştim ki ben lise öğrencisi iken "Gülünün Solduğu Akşam’ kitabını okumuş ve solcu olmuştum. Birçoğumuzun hayatına bu şiirler, bu kitaplar dokunuyor. O yüzden istedim ki bugün Nazım kitaplarını hep birlikte getirelim, genç kardeşlerimize ulaştıralım. Genç kardeşlerimizi Nazım ile tanıştıralım, bu toprakların gerçek hikayelerini gerçek ustalardan dinleme imkanına kavuşsunlar. O yüzden şiirlerini okuyalım istedik. Zor iş şiirlerini okumak. Birçok arkadaşımızdan ‘Şiirleri okur musunuz?’ diye rica ettim, kürsüye çıkıp şiir okumak zor olduğu için birçok arkadaşımız imtina etti. Çünkü biz şiir okumayı ancak çok mükemmel olursa olabilecek bir şey gibi değerlendiriyoruz. Halbuki çocuklarımıza edebiyatı sevdirmek, şiiri sevdirmek için içlerinden geldiği gibi okuyabilecekleri bir alan olabileceğini onlara anlatabilmeli. Bu yüzden bugün gençlerimizle birlikte Nazım'ı analım istedik” dedi. Aslanoğlu, konuşmasının ardından Nazım Hikmet’in Salkım Söğüt şiirini seslendirdi.

Törende CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi dönemlerinde yazdığı "Ben İçeri Düştüğümden Beri" şiirini, Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü de usta şairin "Bulut mu olsam" şiirini okudu. Tören sonrası CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP'liler Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde Nazım Hikmet'in kitaplarını vatandaşa dağıttı.

Anka Haber Ajansı