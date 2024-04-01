Chp, İzmir'de Kazandığı İlçe Sayısını 24'ten 28'e Çıkardı. Akp Ve Mhp, 1'er Belediye Alabildi

CHP, 31 Mart yerel seçiminde İzmir’de 30 ilçeden 28’ini kazandı. 2019 yerel seçimine göre kazandığı ilçe belediye sayısını 24’ten 28’e çıkaran CHP, daha önce AKP’de olan Bergama, Kınık, Bayındır ve Kiraz’da seçimi önde tamamladı. CHP’nin elinde olan Menderes Belediyesi AKP’ye geçerken, Aliağa’da yine MHP kazandı. CHP, 2019 seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti’ye bıraktığı Tire’yi ise bu seçimde geri aldı.

CHP, 31 Mart yerel seçiminde İzmir’de 30 ilçeden 28’ini kazandı. 2019 yerel seçimine göre kazandığı ilçe belediye sayısını 24’ten 28’e çıkaran CHP, daha önce AKP’de olan Bergama, Kınık, Bayındır ve Kiraz’da seçimi önde tamamladı. CHP’nin elinde olan Menderes Belediyesi AKP’ye geçerken, Aliağa’da yine MHP kazandı. CHP, 2019 seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti’ye bıraktığı Tire’yi ise bu seçimde geri aldı.

31 Mart yerel seçiminde İzmir’de, 2019’a göre seçime katılım oranı düştü. 2019 yılında seçime katılım oranı yüzde 84,23 olurken, 31 Mart’ta bu rakam yüzde 77,6’ya düştü. CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay yüzde 48 ve 1 milyon 291 bin oyla seçimi kazanırken; AKP’nin Adayı Hamza Dağ, yüzde 37 ve 977 bin oyla ikinci sırada yer aldı. 2019 yılındaki yerel seçimde CHP Adayı Tunç Soyer, yüzde 58 oy oranı ve 1 milyon 549 bin oyla seçilmiş; AKP’nin adayı Nihat Zeybekçi 1 milyon 31 bin oyla yüzde 38 oranında kalmıştı.

30 İLÇEDEN 28’İNİ CHP KAZANDI

CHP, 2019’a göre ilçelerde belediye sayısını artırdı. 2019’da Bergama, Kınık, Bayındır ve Kiraz olmak üzere 4 belediyeyi AKP alırken, Aliağa’yı MHP, Tire’yi de Millet İttifakı’nın adayı İYİ Parti kazanmıştı. CHP, 31 Mart’ta kazandığı ilçe sayısını 28’e çıkarırken, AKP’den Bergama, Kınık, Bayındır ve Kiraz’ı, İYİ Parti’den Tire’yi aldı. 2019’da CHP’nin kazandığı Menderes Belediyesi, AKP’ye geçerken; Aliağa’da yine MHP yarışı önde tamamladı.

CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçe Urla oldu. Urla’da CHP’ye yüzde 70 oranında oy geldi. Urla’yı yüzde 65 ile Karşıkaya, yüzde 61 ile Balçova izledi.

Anka Haber Ajansı