Chp İzmir'den Akp'ye Pankartlı Gönderme: “Bu Arkadaş Sizin Adayınız Mı?”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabından AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın üzerinde AKP logosu bulunmayan bir pankartını paylaşarak AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya “Bu arkadaş hangi partinin adayıdır” diye sordu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın üzerinde parti adı ve AKP logosu bulunmayan bir pankartını sosyal medya hesabından paylaşarak AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya “Bu arkadaş hangi partinin adayıdır” diye sordu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bugün sosyal medya hesabı üzerinden AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddeesinde bir binada asılı olan ve üzerinde AKP logosu ile parti adı bulunmayan bir pankartını paylaşarak AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya “Bu arkadaş hangi partinin adayıdır” diye sordu.

Aslanoğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Sayın Bilal Saygılı; fotoğrafta gözüken ve İzmir'in duvarlarına, billboardlarına resmi asılmış olan bu arkadaş, hangi partinin adayıdır? Zira bu sizin adayınız değilse sorun yok, ama aday sizin ise partinizin logosunu kullanmaktan neden korkuyorsunuz? Görsellerde parti logosu gözükmeyince, Ak Parti logosunu kullanmayınca İzmirlilere daha sempatik geldiğinizi mi düşünüyorsunuz?”

Anka Haber Ajansı