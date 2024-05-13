Chp Kadıköy İlçe Teşkilatı, Soma Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçileri Andı

CHP Kadıköy İlçe Örgütü, Soma maden faciasının 10'uncu yılında basın açıklamasıyla faciada hayatını kaybeden 301 madenciyi andı. İlçe Başkanı Ali Narin, AKP iktidarı boyunca 32 bin 750 işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir savaş olsa belki bundan daha az can kaybı olur. Bu AKP ve Erdoğan iktidarının emeğe ve emekçiye verdiği değeri net gösteriyor" dedi.

HABER: HAKAN KAYA KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Kadıköy İlçe Örgütü, Soma maden faciasının 10'uncu yılında basın açıklamasıyla faciada hayatını kaybeden 301 madenciyi andı. İlçe Başkanı Ali Narin, AKP iktidarı boyunca 32 bin 750 işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir savaş olsa belki bundan daha az can kaybı olur. Bu AKP ve Erdoğan iktidarının emeğe ve emekçiye verdiği değeri net gösteriyor" dedi.

CHP Kadıköy İlçe Örgütü, Soma'daki maden faciasının 10'uncu yılında hayatını kaybeden 301 madenciyi anmak için Kadıköy Süreyya Operası önünde toplandı. Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ın da katıldığı açıklamada CHP'liler, "Soma'yı unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.

"SOMA'DAKİ FACİA SİSTEMATİK İHMALLERİN, GÜVENSİZ ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE DENETİMSİZLİĞİN SONUCUDUR"

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, yaşanan ihmaller sonucu 301 madencinin hayatını kaybettiğini belirterek şöyle konuştu: "Bugün buradayız, çünkü 10 yıl önce bugün Soma maden katliamını yaşadık. Ben facia demiyorum Özellikle katliam diyorum. Çünkü neden katliam diyoruz? Bizler Türkiye'de maden sahalarında yaşanan kazalarda kazalar öncesi bir sürü denetimlere hiçbir şekilde kulak asılmaksızın o bölgede yaşanan Soma'da ve diğer madenlerde gerekli önlemleri almayan ve devletin denetlemesi gereken özel şirketlerin emekçilere hiçbir değer vermeden sadece daha fazla kömür çıkartma uğruna, maden çıkartma uğruna yok saydığı canlarıyla bedelini ödemiş 301 can için bugün buradayız. Evet katliam dedik dönüyoruz, bakıyoruz bugün parlamentoda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyeleri, Anneler Günü'nde annelerine sarıldılar, çocuklarına sarılıyorlar. Babalar Günü'nde babalarına sarılıyorlar. Hepsi yaşamlarında kesintisiz bir şekilde mutlu devam ediyorlar. Ama Soma'da 301 canı vermiş olan aileler de anne, baba ve çocuktu. Onlar ise, her 13 Mayıs'ta yine kendileriyle ve yaşamlarındaki acıyla baş başa kalıyorlar. Soma'da yaşanan bu facia sadece bir kaza değil dedik, Sistematik ihmallerin güvensiz çalışma koşullarının ve denetimsizliğin sonucudur. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda yetersizlikler daha önce de söylediğim gibi defalarca dile gelmiştir. Ama hiçbir zaman emek değerli değildir. Bu trajediyi önlemek için gerekli adımların atılması gerekiyordu. Ama iktidar işçi hakları ve güvenliği konusunda uyarıları gözardı etti. Sorunları çözmek yerine, görmezden gelip, maden sahalarındaki işçilerin, emeklerini yok sayarak maden sahiplerinin daha fazla kazanması uğruna 301 canın yok olmasına, 301 canın kaybına neden oldu."

"AKP İKTİDARI BOYUNCA 32 BİN 750 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

2002'den bu yana AKP iktidarı boyunca 32 bin 750 işçinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Narin, "Hatırlarsak televizyonlarda bu ara izliyoruz Filistin'de yaşanan İsrail-Filistin Savaşı'nda, israil zulmünde 35-36 bin kişi öldü. Evet bir savaş gibi diyebileceğimiz bir 22 yıl yaşamışız. Bir savaş olsa belki bundan daha az can kaybı olur. Bu, AKP ve Erdoğan iktidarının emeğe ve emekçiye verdiği değeri net gösteriyor. Bu trajedinin sorumlularını bir kez daha buradan kınıyor ve emek örgütlerinin ve emeğin yanında olduğunu söylemek istiyoruz. Gelecekte benzer trajedileri yaşamamak için gerekli önlemlerin alınması, işçinin güvenliği ve sağlığı konusunda denetimlerin yapılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işverenlerin ise gerektiği şekilde sorumluların yargılanmasından yanayız" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı