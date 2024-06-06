Chp Kadın Kolları Başkanı Aylin Şatgeldi : “Yeniden Adayım”

(ANKARA)- Ankara Çankaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Şatgeldi, 9 Haziran Pazar günü yapılacak olan kadın kolları başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını bildirdi.

CHP Çankaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Şatgeldi, ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada, "'Dezavantajlı kadınların ve çocukların yaşamlarını kolaylaştırmaya, aracı olmak için yeniden adayım'" dedi.

''Çankaya olarak 31 seçiminden tarihi bir sonuçla çıktık” diyen Şatgeldi, mücadelelerinin iktidara karşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

''Kongrelerimiz ve parti içi rekabetimiz, partimizi diğer siyasi partilerden ayıran en önemli noktalardan biridir. Bu nedenle, şunu gönülden söylüyorum ki, adaylık yarışında rekabet içinde olacağım yol arkadaşlarıma da, şimdiden başarılar diliyorum.

Biz tıpkı bugün ilçe binamızda, evimizde şu an olduğumuz gibi pazartesi gününden itibaren de yine kol kola, yan yana, bu ülkeyi aydınlık günlere ulaştırmanın mücadelesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm Çankayalı yol arkadaşlarımı pazar günü kongremize bekliyorum."

Anka Haber Ajansı