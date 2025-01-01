Chp Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, 2025'i Hatay Konteyner Kentte Depremzedelerle Karşıladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, yılın son günü ziyaret ettiği Hatay Şükrü Kanatlı Konteyner Kenti’nin ardından 2025’e İlknur Bingöl Konteyner Kenti’nde depremzedelerle girdi. Burada da yine çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, yılın son günü ziyaret ettiği Hatay Şükrü Kanatlı Konteyner Kenti’nin ardından 2025’e İlknur Bingöl Konteyner Kenti’nde depremzedelerle girdi. Burada da yine çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Yeni yıla Hatay'ın İlknur Bingöl Konteyner Kenti’nde giren Asu Kaya, konteynerler arasında yakılan ateşin etrafında depremzedelerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Yeni yıl mesajı veren Asu Kaya, Hatay gibi kadim şehirde acıların geride kaldığı bir yıl olmasını diledi. Türkiye’nin dört bir yanında kadınların ellerinin Hatay kadınlarının elleriyle beraber olduğunun altını çizen Kaya, “Tüm deprem şehirlerinde acıları yaşamış yüreğinde saklı tutan diğer yandan da çocukları için yaşama tutunmaya çalışan, burada hep birlikte umudu hep birlikte büyüten Hatay halkıyla kadınların elleri beraber” şeklinde konuştu.

Hatay halkının 2025 yılında artık nerede yaşayacağı, ekmeğini nasıl kazanacağı kaygısı olmadan, benim de başımın üstü kapalı olsun kaygısı olmadan bir yıl olsun istediğine dikkati çeken Kaya, “Hatay halkı artık acılarını geride bırakmak istiyor. 2025 bu acıları hep beraber geride bıraktığımız bir yıl olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı