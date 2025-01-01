Chp Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, 2025'i Hatay Konteyner Kentte Depremzedelerle Karşıladı

Chp Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, 2025'i Hatay Konteyner Kentte Depremzedelerle Karşıladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, yılın son günü ziyaret ettiği Hatay Şükrü Kanatlı Konteyner Kenti’nin ardından 2025’e İlknur Bingöl Konteyner Kenti’nde depremzedelerle girdi. Burada da yine çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, yılın son günü ziyaret ettiği Hatay Şükrü Kanatlı Konteyner Kenti’nin ardından 2025’e İlknur Bingöl Konteyner Kenti’nde depremzedelerle girdi. Burada da yine çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Yeni yıla Hatay'ın İlknur Bingöl Konteyner Kenti’nde giren Asu Kaya, konteynerler arasında yakılan ateşin etrafında depremzedelerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Yeni yıl mesajı veren Asu Kaya, Hatay gibi kadim şehirde acıların geride kaldığı bir yıl olmasını diledi. Türkiye’nin dört bir yanında kadınların ellerinin Hatay kadınlarının elleriyle beraber olduğunun altını çizen Kaya, “Tüm deprem şehirlerinde acıları yaşamış yüreğinde saklı tutan diğer yandan da çocukları için yaşama tutunmaya çalışan, burada hep birlikte umudu hep birlikte büyüten Hatay halkıyla kadınların elleri beraber” şeklinde konuştu.

Hatay halkının 2025 yılında artık nerede yaşayacağı, ekmeğini nasıl kazanacağı kaygısı olmadan, benim de başımın üstü kapalı olsun kaygısı olmadan bir yıl olsun istediğine dikkati çeken Kaya, “Hatay halkı artık acılarını geride bırakmak istiyor. 2025 bu acıları hep beraber geride bıraktığımız bir yıl olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Malatya Gençlik Kolları'ndan Depremzede Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi
Chp Malatya Gençlik Kolları'ndan Depremzede Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi
Chp Kadın Kolları Başkanı Kaya Yılın Son Gününde Hatay'da: "İktidar, Deprem Bölgelerinin Yolunu Unuttu"
Chp Kadın Kolları Başkanı Kaya Yılın Son Gününde Hatay'da: "İktidar, Deprem Bölgelerinin Yolunu Unuttu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İha Ve Siha’larımız 50’den Fazla Dost Ülkenin Semalarını Da Koruyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İha Ve Siha’larımız 50’den Fazla Dost Ülkenin Semalarını Da Koruyor"
Chp Datça İlçe Başkanı Öz, İlçedeki İşletmelerin Yetkisinin Belediye'den Alınmasına Tepki Gösterdi...
Chp Datça İlçe Başkanı Öz, İlçedeki İşletmelerin Yetkisinin Belediye'den Alınmasına Tepki Gösterdi...
Chp'li Karabat: "2025 Yılında Bu Talan Ve Haram Düzenine Karşı Daha Fazla Mücadele Edeceğiz"
Chp'li Karabat: "2025 Yılında Bu Talan Ve Haram Düzenine Karşı Daha Fazla Mücadele Edeceğiz"
Esenyurt Demokrasi Nöbeti… Engin Altay: “Bu Zulüm İktidarından Hep Birlikte Kurtulacağız”
Esenyurt Demokrasi Nöbeti… Engin Altay: “Bu Zulüm İktidarından Hep Birlikte Kurtulacağız”
Ahmet Nesin'e "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Soruşturması Açıldı, Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Ahmet Nesin'e "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Soruşturması Açıldı, Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı