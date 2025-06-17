Chp Kadın Kolları’ndan “Adalet Ve Özgürlük Yürüyüşü”

CHP Kadın Kolları, yarın Avcılar’da düzenlenecek miting öncesinde, "Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü" düzenleyecek. Yürüyüşe ilişkin yapılan açıklamada, "Eşleri için, evlatları için, kendileri için adalet arayan, özgürlük isteyen tüm kadınların seslerini birlikte yükselteceğiz. Kadınların emeğine, eşitliğine ve varlığına yönelen sistemli saldırılar karşısında susmadığımızı ilan edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları, yarın Avcılar’da düzenlenecek miting öncesinde, "Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü" düzenleyecek. Yürüyüşe ilişkin yapılan açıklamada, "Eşleri için, evlatları için, kendileri için adalet arayan, özgürlük isteyen tüm kadınların seslerini birlikte yükselteceğiz. Kadınların emeğine, eşitliğine ve varlığına yönelen sistemli saldırılar karşısında susmadığımızı ilan edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

CHP Kadın Kolları, yarın saat 20.30’da İstanbul Avcılar’da düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı miting öncesinde sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla “Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü” düzenlemeye hazırlanıyor. Saat 18.00’de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Avcılar’da düzenlenecek yürüyüşe ilişkin Kadın Kolları Genel Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da yürütülen siyasi operasyonlarla sadece bir kentin seçilmiş iradesi değil, aynı zamanda kamusal alanda güç kazanan kadınlar da hedef alınıyor. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na dönük sürecin üçüncü ayında, aralarında kadın kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi haksız yere gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu kişiler arasında belediye başkanları, bürokratlar, yıllarını kamu hizmetine adamış kadın yöneticiler var. Kadınların hem siyasette hem yerel yönetimlerde eşit ve onurlu bir şekilde yer alma hakkı bu süreçle birlikte açıkça cezalandırılıyor. Kadınların yönettiği, kadınlar için hizmet üreten kamusal işleyişler hedefe konuluyor.

“Eşleri için, evlatları için, kendileri için adalet arayan, özgürlük isteyen tüm kadınların seslerini birlikte yükselteceğiz”

Kadınların sesini kısmaya, emeklerini görünmez kılmaya dönük bu girişimlere karşı dayanışmamızı büyütmek, adalet talebimizi daha da gürleştirmek için 18 Haziran Çarşamba günü Avcılar’da bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Eşleri için, evlatları için, kendileri için adalet arayan, özgürlük isteyen tüm kadınların seslerini birlikte yükselteceğiz. Kadınların emeğine, eşitliğine ve varlığına yönelen sistemli saldırılar karşısında susmadığımızı ilan edeceğiz. Basın açıklamamızda, gözaltına alınan ve tutuklanan kadın kamu görevlilerinin yaşadıkları hak ihlallerini, bunun topluma ve ailelere olan yansımalarını, kadınların kamusal yaşamda susturulmasına karşı itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşacağız."

Anka Haber Ajansı