Chp Kadın Ve Gençlik Kolları Başkanlarından, Kılıçdaroğlu’na Destek
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP 38. Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, CHP Genel Başkanlığı’na önerdiklerine ilişkin imza verdi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP 38. Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, CHP Genel Başkanlığı’na önerdiklerine ilişkin imza verdi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, 4-5 Kasım’da Ankara Spor Salonu’nda toplanacak CHP 38. Olağan Kurultayı’nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini ilan etti.
Nazlıaka ve Killik, CHP 38. Olağan Kurultayı Divan Başkanlığı’na sunulmak üzere CHP Genel Başkanlığı’na, mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu önerdiklerine dair ilişkin imza verdi,
Anka Haber Ajansı