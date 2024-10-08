Chp Kadına Yönelik Şiddet Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Düzenliyor

CHP 17-19 Ekim'de Mersin'de kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalıştayı düzenleyecek. 14 Büyükşehir belediyesinin Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire başkanları ve 21 İl belediyesinin Kültür ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu başkan yardımcılarının katılacağı çalıştayda ana gündem toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık çalışmalarının yapılması olacak.

İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP 17-19 Ekim'de Mersin'de kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalıştayı düzenleyecek. 14 Büyükşehir belediyesinin Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire başkanları ve 21 İl belediyesinin Kültür ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu başkan yardımcılarının katılacağı çalıştayda ana gündem toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık çalışmalarının yapılması olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kasım 2025 için erken seçim çağrısının ardından CHP’nin gölge kabinesi parti programı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 17-19 Ekim'de Mersin'de kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalıştayı yapılacak. Çalıştaya 14 büyükşehir belediyesinin Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire başkanları ve 21 il belediyesinin Kültür ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu belediye başkan yardımcıları katılacak. Ana gündem toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet olacak.

Belediyelerin kadın hakları, sosyal çalışmalar ve kültür bağlamında kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ele alınacak

Üç gün sürecek programın açılış konuşmasını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya gerçekleştirecek. Ardından yuvarlak masa çalışmalarına geçilecek. Toplumsal cinsiyet temelli sorunların tespit edilmesi, sosyal politikaların uygulanmasına dair sorunların belirlenmesi, kültür politikalarının uygulanmasına dair sorunların tespit edilmesi, raporlanması ve giderilmesi konuları ele alınacak. Ayrıca kadını güçlendirici çalışmaların uygulanması, kadınlara yönelik destek ve hizmetler, kadın, sosyal ve kültür politikalarında yenilikçi yaklaşımlar, belediyelerin kadın, sosyal ve kültür bağlamında kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi konu başlıkları da çalıştayda masaya yatırılacak. Programın devamında yuvarlak masa çalışmalarının sonuç sunumu ve çalıştayın sonuç bildirgesi sunumu da yapılacak.

Anka Haber Ajansı