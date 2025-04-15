Chp Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş: "Zirai Dondan Etkilenen Çiftçi Afet Bölgesi İlan Edilmesini İstiyor"

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, don olayı yaşanan Elbistan ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. Don olayı yaşanan Kahramanmaraş'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Ateş "Çiftçi için artık ürün alma şansı yok. Bu olağanüstü koşullarda gerçekleşen hava şartlarından dolayı buranın afet bölgesi ilan edilmesini istiyorlar. Çiftçimiz devletten bir destek bekliyor" dedi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, don olayı yaşanan Elbistan ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. Don olayı yaşanan Kahramanmaraş'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Ateş "Çiftçi için artık ürün alma şansı yok. Bu olağanüstü koşullarda gerçekleşen hava şartlarından dolayı buranın afet bölgesi ilan edilmesini istiyorlar. Çiftçimiz devletten bir destek bekliyor" dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, don olayı yaşanan Elbistan ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. Ünal Ateş, şunları söyledi:

"Elbistan ilçemizde çiftçinin oturup kara kara düşündüğü Elbistan'daki bahçelerimizdeyiz. Maalesef on gün önce bir dolu ile sıkıntı yaşadı çiftçimiz ve üç gün evvel de aşırı soğuklardan işte görüyorsunuz ağaçlarımız meyve ağaçlarımızı don vurdu ve artık hiçbir ağacımızdan meyve alma şansımız kalmadı. Çiftçi zaten perişan, çiftçi bunu emek etmiş, borç para bulmuş, kredi çekmiş, bahçesine bakım yapmış tam ürün alacağı ve ağaçların meyveye bineceği zamanda maalesef olumsuz hava koşulları dolayısıyla çiftçi artık ne yapacağını şaşırmış durumda, ağaçları bu halde meyve bahçeleri bu halde.

Kahramanmaraş'ta, Çağlayancerit'te ceviz ağaçları, Göksun'da elma ağaçları, kayısı bahçeleri ve tüm meyve bahçeleri bu soğuk hava dalgasının etkisiyle maalesef bu hale geldi. Çiftçi için artık ürün alma şansı yok. Çiftçilerimizin hepsinin devletten bir beklentisi var. Bu olağanüstü koşullarda gerçekleşen hava şartlarından dolayı buranın afet bölgesi ilan edilmesini istiyorlar. Çiftçimiz devletten bir destek bekliyor. Normal şartlarda para kazanamayan ancak kendini kurtaran kendini geçindiren bu yıl bu bahçeler böyleyken ne yapacak ? Kara kara düşünüyor işte tam da devlete ihtiyaç duyduğumuz bu anda devletimizi biz yanımızda görmek istiyoruz.

"Mısır ve şeker pancarı üreticisi de etkilendi"

Bir de tabii sadece meyve bahçelerini vurmadı don mısır ve şeker pancarı üreticisini de çok ciddi anlamda etkiledi. Özellikle de şeker pancarı üreticisi dondan çok etkilendi. Tarladaki mahsulü don vurdu ve ciddi anlamda rekolte de düşüş bekleniyor ya da tarlalar bozulacak tekrar yeniden ekim yapılacak. Oysa vatandaş ekmini yapmış, mahsulünü çıkarmış, ona gerekli bütün masraflarını yapmıştı. Şimdi ikinci kez bir yeniden emek verecek tekrar masraf edecek. Fakat çiftçinin buna gücü de yok imkanı da yok. O yüzden mısır ve şeker pancarı üreticisinin de mutlaka sesinin duyulması gerekiyor. Çünkü bu bölgenin özellikle Elbistan, Afşin bölgesinin en büyük geçim kaynağı şeker pancarı ve mısır üretimi."

Anka Haber Ajansı