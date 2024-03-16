Chp Karabağlar Belediye Başkan Adayı Kınay: “Karabağlar’ı Ortak Katılımcı Anlayışla Yöneteceğiz”

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CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnal Kınay, proje tanıtım toplantısında konuştu, “Karabağlar’ı ortak katılımcı yönetim anlayışıyla, yönetimin tüm aşamalarında oluşturacağımız mahalle komisyonları, muhtar meclisi, kadın meclisi, çocuk meclisi, engelli meclisi, danışma kurulları ve kentsel dönüşüm paydaş komisyonlarıyla yöneteceğiz” ifadelerini kullandı

CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil İnay Kınay, proje tanıtım toplantısı düzenledi, Karabağlar’da yapacaklarını anlattı. Toplantıya, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu katıldı.

“KARABAĞLAR’I EMEK VERMEK İSTEYEN HERKESLE BERABER YÖNETECEĞİZ”

Karabağlar’ı katılımcı yönetim anlayışıyla yöneteceklerini ifade eden Kınay, “30 yıldır İzmir’in her köşesinde İzmir’in, halkın hakkını savunan, adalet, emek ve demokrasi için konuşurken ne kadar çok mücadele etmişiz, yürünecek ne kadar çok yol var demişim. Her birimizin kendi hikayeleri var ve şimdi biliyorum ki Karabağlar’da bu mücadeleyi beraber yöneteceğiz. Karabağlar’dan İzmir’e İzmir’den Türkiye’ye ittifakımızı beraber yaratacağız. Karabağlar’ı ortak katılımcı yönetim anlayışıyla, yönetimin tüm aşamalarında oluşturacağımız mahalle komisyonları, muhtar meclisi, kadın meclisi, çocuk meclisi, engelli meclisi, danışma kurulları ve kentsel dönüşüm paydaş komisyonlarıyla yöneteceğiz. Karabağlar’ı emek vermek isteyen herkesle beraber yöneteceğiz. Planlama aşamasından başlayarak, halktan ve yaşamdan yana olarak yöneteceğiz” dedi.

“EN BÜYÜK PROBLEM KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Karabağlar’da kentsel dönüşümün ortak akılla gerçekleştirileceğini söyleyen Kınay, “Sadece Karabağlar’da değil Türkiye’nin her yerinde en büyük problem Kentsel Dönüşüm, bugün hala en ufak bir sarsıntıda titreyerek uyanıyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin 20 yılda çıkardığı 20 İmar Affı sebebiyle yas tutmaya devam ediyoruz. Bizler, kendi mahallesinde dönüşen, rantçı değil halkçı bir anlayışla Kentsel Dönüşüm modeli oluşturacağız ve bunu yaparken Büyükşehir’in yaptığı gibi ortak akılla, vatandaşlarla, derneklerle, meslek odalarıyla masaya oturduğumuz bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Akıllı belediyecilik uygulamalarını hayata geçireceğiz. Her bir vatandaşın belediye hizmetlerini takip edebileceği bir sistem getireceğiz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği Vatandaş İletişim Merkezi kuracağız, Sınırsız İnternet Bölgeleri oluşturacağız” diye konuştu.

“ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE TOPLU ULAŞIMI SAĞLAYACAĞIZ”

Sırrı Atalay Caddesi Fuar Bağlantı Yolu, Yaşayanlar Kavşağı, Dostluk Bulvarı’ndaki yolun genişletilmesi işlerini gerçekleştireceklerini ifade eden Kınay, “İlk 180 gün içerisinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla üst yapıdaki sıkıntıları gidereceğiz. Kendi bölgemizdeki otoparkların sayısını arttıracağız ve araçlar yolu işgal etmeyecek. Otobüs ve minibüs seferlerinin sıklıklarıyla ilgili şikayetler var, arttırılmış seferler, durakların yeniden değerlendirildiği bir çalışma yapacağız. Daha etkin ve verimli şekil toplu ulaşımı sağlayacağız. Halkapınar-Karabağlar metro hattıyla beraber ulaşım sorunu büyük ölçüde çözülecek. Karabağlar’da meydanımız olması gerekiyor. Kent Merkezini belirleyecek kent meydanını hayata geçireceğiz. 41 bin metrekarelik bir alana inşa edeceğimiz ödüllü projemiz 5 yıl içerisinde bitecek. Şu ana kadar Karabağlar Belediyesi 15 kadar semt merkezini hayata geçirdiği, bizler 58 mahallemizin her birine semt merkezi inşa edeceğiz ve Karabağlar’da kadın, genç ve çocukların kullanabileceği yerler oluşturacağız” dedi.

“KADININ KARABAĞLAR’DA NE İŞİ VAR? DEMİŞLERDİ”

Kadınlar hakkındaki projelerini açıklayan Kınay, “Belediye Başkan adayı olarak açıklandığımda, ‘Kadının Karabağlar’da ne işi var?’ demişlerdi. Bu karanlık zihniyet ve anlayışa karşı mücadele ediyoruz. ‘Karabağlar’a kadın eli değecek’ diyor dostlarımız, ben hep itiraz ediyorum çünkü Karabağlar’da zaten çalışan, emek veren ve Karabağlar’ı inşa eden kadınlar var. Biz, her bir mahallede kadınlarımızın yanında olan bir belediye yöneteceğiz. Kadın İşleri Müdürlüğü kuracağız, Kadın Meclisi kuracağız, Kadın Danışma Merkezimiz, Kadın Konuk Evimiz ve Kadın Sığınma Evimiz olacak. Açlığın ve yoksulluğun tavan yaptığı bir ülkede çılgın projeler açıklayamam. Ne yazık ki demokratik, eşitlikçi ve adil bir yönetim anlayışını vaat olarak sunabiliyorum. Söylediğimiz her söz bir taahhüt, sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı içerisinde, Atatürk’ün partisi içerisinde, Atatürk’ün söyledikleri gibi eşitlik politikalarıyla, kadın ve erkek olduğumuz, eşit olduğumuz anlayışıyla yola çıkıyoruz. Yapacağız iş, sözümüz ve taahhüdümüz buradadır” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı