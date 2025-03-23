Chp Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar: “Karabük'te Dayanışma Sandığına On Bir Bin Beş Kişi Oy Kullandı

Chp Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar: “Karabük'te Dayanışma Sandığına On Bir Bin Beş Kişi Oy Kullandı

CHP’nin gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde Karabük’te dayanışma sandığında toplam 11.005 kişi oy kullandı.

Haber: Ayşegül Baylam

(KARABÜK)-CHP’nin gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde Karabük’te dayanışma sandığında toplam 11.005 kişi oy kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Karabük’te üye bazında yüzde 91 katılım oldu. Üyelerin dışında kurulan dayanışma sandıklarında 11 bin 005 kişi oy kullandı.

Oy sayımından sonra CHP İl Başkanı Vedat Yaşar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz bugün içinde bulunduğumuz anti demokratik şartlara rağmen Karabük’te ve tüm Türkiye’de demokrasi şöleni yaşandı. Halkımız büyük bir dayanışma ve destek örneği verdi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Karabük’te de Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkıldı. İlçelerimiz dahil üye bazında katılım yüzde 91’i buldu. 3.500 üyemizin üzerinde bir oy kullanımı oldu. Dayanışma sandığımızda ise 11.005 oy çıktı. Tüm Karabüklülere, partililerimize, Stk’lara partili olmayıp destek veren hemşehrilerimize gönüller dolusu selam ve teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi burada tüm ilçe başkanlarım Safranbolu Belediye Başkanımız bu olaya desteğini tam anlamıyla verdi. Tüm Karabüklüler tam anlamıyla destek verdi teşekkür ediyorum."

Anka Haber Ajansı

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