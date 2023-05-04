Chp Karabük Milletvekili Adayları Hayat Pahalılığını Protesto Etti

CHP Karabük milletvekili adayları Bayram Karadağ ve Abdullah Çakır, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri ile birlikte hayat pahalılığını protesto etti. Karadağ, "Bugün burada, hayat pahalılığına dikkat çekmek için toplandık. Bizler, altılı ittifak arkadaşlarımızla beraber ‘Bu hayat pahalılığına son’ diyoruz. Milletin gözünde 'Ne patatesten vazgeçeriz ne soğandan' diye bir söz vardı. Bu söz son günlerde değişmiştir. Milletimiz artık 'Ne patates ne soğan, güle güle Erdoğan' diyor" dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Karabük milletvekili adayları Bayram Karadağ ve Abdullah Çakır, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri ile birlikte hayat pahalılığını protesto etti. Karadağ, "Bugün burada, hayat pahalılığına dikkat çekmek için toplandık. Bizler, altılı ittifak arkadaşlarımızla beraber ‘Bu hayat pahalılığına son’ diyoruz. Milletin gözünde "Ne patatesten vazgeçeriz ne soğandan" diye bir söz vardı. Bu söz son günlerde değişmiştir. Milletimiz artık "Ne patates ne soğan, güle güle Erdoğan" diyor" dedi.

CHP’nin Karabük’ten milletvekili adayı gösterdiği Bayram Karadağ ve Abdullah Çakır, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri ile birlikte, Karabük’ün en kalabalık caddesi Kemal Güneş caddesinde hayat pahalılığını protesto etmek için bugün bir araya geldi. Bir masanın üzerine patates ve soğan koyan Bayram Karadağ ve Abdullah Çakır, Saadet Partisi İl Başkanvekili Soner Malkoç’un bağlama çalarak söylediği ‘Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana" türküsünü söyledi.

"MİLLETİMİZ ARTIK "NE PATATES NE SOĞAN, GÜLE GÜLE ERDOĞAN" DİYOR"

Bayram Karadağ, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada, hayat pahalılığına dikkat çekmek için toplandık. Bizler, altılı ittifak arkadaşlarımızla beraber ‘Bu hayat pahalılığına son’ diyoruz. Milletin gözünde "Ne patatesten vazgeçeriz ne soğandan" diye bir söz vardı. Bu söz son günlerde değişmiştir. Milletimiz artık "Ne patates ne soğan, güle güle Erdoğan" diyor. Karabük’te yaşıyoruz, çocuklarımız geleceğe umutla bakamıyor, gözleri dolu dolu. Hastanelerimizde muayene olamıyoruz, sağlık sistemi battı. Mutfak yanıyor, tencereler boş. Fakirin yemeği derdik eskiden soğan ekmeğe, soğan alamıyoruz 25 liradan. Patatesi tencereye koyamıyor kadınlarımız. Patates, soğan yoksa oy da yok. Güle güle Erdoğan.

"TENCERENİN YIKAMADIĞI İKTİDAR OLMAZ"

Bizler, ev hanımlarının sesiyiz, ailelerin sesiyiz. Bu soğanın 25 lira olduğu bir ülkede bu tencere nasıl kaynayacak? Patates, soğan bile yiyemiyor artık insanlar. Biz diyoruz ki bu sistem böyle gitmez. Bu sistem mutlaka değişecek. Biz, gülen insanlarla, geleceğe umut dolu bakan insanlarla bir yolda yürüyoruz. Hep beraber diyoruz ki tencerenin yıkamadığı iktidar olmaz. Emeklilerin sorunlarını da biz çözeceğiz. Emekliye Kurban Bayramı’nda 15 bin lira ikramiyeyi hesaplarına yatıracağız. Emeklilerimiz kurban kesemeyecek haldeydi. Artık bizim vereceğimiz ikramiyelerle kurbanlarını da kesecekler, kıymalarını da alacaklar, hayat pahalılığına son diyecekler. Bekleyin, 14 Mayıs’ta geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı’yla biz, üreten bir dünyayı, üreten bir Türkiye’yi hedefliyoruz. Birleşerek kazanacağız."

Anka Haber Ajansı