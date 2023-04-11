Chp Karabük Milletvekili Adayları: "Hep Beraber Başaracağız"

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük milletvekili adayları CHP İl Başkanlığı binasında bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Karabük birinci sıra milletvekili adayı Cevdet Akay, “Ama bu saatten itibaren hepimiz bir bütünüz ve tek yumruğuz hep beraber bütün teşkilatlarımızla beraber çalışıp önce Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek noktaya taşımak, sonra da Karabük'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin alabileceği en yüksek oyu almak” dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük milletvekili adayları CHP İl Başkanlığı binasında bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Karabük birinci sıra milletvekili adayı Cevdet Akay, “Ama bu saatten itibaren hepimiz bir bütünüz ve tek yumruğuz hep beraber bütün teşkilatlarımızla beraber çalışıp önce Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek noktaya taşımak, sonra da Karabük'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin alabileceği en yüksek oyu almak” dedi.

CHP Karabük milletvekili adayları Cevdet Akay Abdullah Çakır ve Bayram Karadağ CHP Karabük İl Başkanlığı’nda ortak basın açıklaması yaptı. Milletvekili adayları açıklamalarında "hep beraber başaracağız" mesajı verdi.

"GENEL BAŞKANIMIZI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE EN YÜKSEK NOKTAYA TAŞIMAK"

CHP Karabük 1. sıra milletvekili adayı Cevdet Akay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Karabük Yenice doğum günümüz. Karabük'ün öz evladıyım. Öz evladı olarak da Karabük'e hizmet etmek üzere bugün hep beraber yola çıkıyoruz. Birtakım konular konuşuldu, edildi. Ama bu saatten itibaren hepimiz bir bütünüz ve tek yumruğuz hep beraber bütün teşkilatlarımızla beraber çalışıp önce Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek noktaya taşımak, sonra da Karabük'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin alabileceği en yüksek oyu almak. Tabii bunu alırken de partiler üstü de hareket etmemizin gerektiğine inanıyorum. Karabük'te olacağız bazı konularla ilgili biliyorum konuşulanları. Ama benim bu memlekette yıllardır evim, ocağım var, baba ocağım burası. Öğretmen bir babanın çocuğuyum. Şunu size burada huzurlarınızda taahhüt ediyorum; herkesten daha çok eğer milletvekili olarak seçilip parlamentoya gidersek ki ben inanıyorum birkaç vekille beraber bu sefer parlamentoda temsil edileceğiz. O havayı görüyorum, o inancı görüyorum Karabük'te ikamet edeceğiz. Karabük'ün sorunlarıyla ilgili önemli bir ofis büro kuracağız. Halkımızla bir bütün olacağız dokunacağız. Gece gündüz çalışacağız. Bu vesileyle de yolumuz açık olsun. Hep beraber birlikte başarmak dileğiyle.”

"ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE’DEKİ BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİ"

CHP 2. sıra milletvekili adayı Abdullah Çakır konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben bu partinin beş buçuk yıldır bu partinin İl Başkanı olarak görev yapmaktaydım. 2011 yılından beri de tüm seçimlerde gerek ilçe başkanı olarak gerek İl Başkanı olarak sizleri en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bu partiyi en iyi şekilde de temsil ettiğime inanıyorum. Yıllar sonra hepinizin bildiği gibi bir milletvekili ve Safranbolu gibi bir yerde Dünya miras kentinde bir belediyeyi ben değil siz arkadaşlarımızla beraber, siz yöneticilerimizle beraber sadece parti üyelerimiz de değil bize güvenip oy veren tüm halkımızla beraber bir başarı elde ettik. Benim milletvekili olup olmamam benim için hiç önemli değil önemli olan Türkiye’deki bu sistemin değişmesi 13. Cumhurbaşkanı’nın da Millet İttifakı’mızın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu olması.”

"BİZİM HEDEFİMİZ BU KARA KENTE CHP’NİN 6 OKLU BAYRAĞINI DİKMEK"

CHP 3. Sıra milletvekili adayı Bayram Karadağ ise şöyle konuştu:

“1992’de CHP 2. Sefer açıldığında CHP’nin kurucu gençlik kolu başkanıydım. Yıl 2023 CHP’deyim. CHP bize ne görev verirse dimdik yanında durduk. Hiç kaçmadık, hiç yılmadık. Biz çayırlarda biten otlarız üstümüze basılsa da yanlarından fışkırmayı iyi biliriz. CHP bu ülkeyi kuran parti. Bizim hedefimiz milletvekillerini çıkartmak bizim hedefimiz bu kara kente CHP’nin 6 oklu bayrağını dikmek, bizim hedefimiz belediye başkanlıklarını kazanmak. Ben söz veriyorum sizden de şunu istiyorum lütfen sana ‘söz’ deyin. ‘Sana söz Karabük’ başaracağız. ‘Sana söz Karabük’ CHP’nin bayrağını dikeceğiz! Ben 3. Sıra adayı olarak hepinize söz veriyorum. CHP’de ilk defa böyle bir ivme yakaladık. Bu ivmeye lütfen kimse engel olmasın. CHP iktidar olsun hepimiz bunu yaşayalım.”

CHP Milletvekili adayları konuşmaların ardından el ele tutuşarak başaracağız diye salondakilere birlik ve bütünlük mesajı verdi. Ardından Kadın Kolları ile Kemal Güneş caddesine çıkan adaylar halkla ve esnafla bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı