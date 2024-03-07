Chp Karabük Milletvekili Cevdet Akay: "Emeklimiz Perişan Vaziyette"

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay Karabük’te CHP eski il başkanlarının da aralarında yer aldığı geniş kapsamlı parti teşkilatı değerlendirme toplantısına katıldı. Burada konuşan Akay, "Kaynakları savurarak harcıyorsunuz. Kamu kurumlarının muhtelif yerlerine bedeli çok olan lüks araçlar alıyorsunuz. Emeklimiz perişan vaziyette" dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük’te CHP eski il başkanlarının da aralarında bulunduğu parti teşkilatı değerlendirme toplantısına katıldı. Akay, "Kaynakları savurarak harcıyorsunuz. Kamu kurumlarının muhtelif yerlerine bedeli çok olan lüks araçlar alıyorsunuz. Emeklimiz perişan vaziyette" dedi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, Karabük’te partisinin eski il başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantıda CHP İl Başkanı Vedat Yaşar ve CHP Karabük Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da yer aldı.

"İSRAFI BİTİRMİYORSUNUZ"

Akay, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz perişan vaziyette iken, kredi ve finansmana ulaşmaya çalışırken bu kişiler haksız kazanç elde ederek, kendi menfaatlerine bu kredileri kullandırıyorlar. Sayın Fikrettin Aksu (Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili) gidin dava açın bekliyorum. Dava açın ki bendeki belgeleri, konuyu ispat edeceğim konuları orada tek tek savcılığa ibraz edelim, siz de hesabını verin.

Emeklimiz 2 TL ucuz ekmek almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Ucuz et almak için saatlerce kuyruğa girip bekleyen vatandaşlarımız var. Siz 500 bin lira maaş alıyorsunuz. Üç dört yerden maaş alıyorsunuz. Lüks içersinde yaşıyorsunuz. Karabük nüfus yoğunlu bakımından en çok emekliye sahip olan ikinci ilimiz. Birincisi Zonguldak. Emekli maaşı ile geçinemeyip ağır sanayi de çalışan emekli büyüklerimiz var. Bu emeklimiz evine aş, ekmek getirmek için çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz kaynakları savurarak harcıyorsunuz. Kamu kurumlarının muhtelif yerlerine bedeli çok büyük olan lüks araçlar alıyorsunuz. İsrafı bitirmiyorsunuz. Emeklimizi, işçimizin, esnafımın yanında olacağız. Göreceksiniz, esnaf, işçi ve emeklimiz bu sefer yerelde Karabük’te de Türkiye genelinde de Cumhuriyet Halk Partisinin yanında olacak. Karabük’ü kazanacağız Bayram Karadağ başkanımızla. Safranbolu’yu tekrar kazanacağız. Diğer ilçeleri kazanacağız. Tüm teşkilatlar bir bütün olarak gece gündüz bütün gücümüzle çalışıp yerel seçimlerde de başarıyı yakalayacağız, ardından genel seçimlerde de iktidara geleceğiz. Tüm Türkiye’ye sesleniyorum: bu sefer, algı oluşturularak size söylenilen konulara inanmayın. Gücünüzü gösterin, eğer siz gücünüzü göstermezseniz yine aldatılmakta karşı karşıya geleceksiniz.”

Anka Haber Ajansı