Chp Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Kocamanoğlu: "İmza Kampanyasında 30 Bin Sınırını Aştık"

Chp Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Kocamanoğlu: "İmza Kampanyasında 30 Bin Sınırını Aştık"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle ilçede yürütülen imza kampanyasında 30 bin imza sınırının aşıldığını söyledi.

(ZONGULDAK) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle ilçede yürütülen imza kampanyasında 30 bin imza sınırının aşıldığını söyledi.

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Karadeniz Ereğli’de imza kampanyasına büyük destek verildiğini vugulayarak, "Ereğli'de bir başarıya imza attık" dedi.

Kocamanoğlu, "Genel merkezimizin oluşturduğu gruplar ve atadığı grup sorumlularının üyelerimizi tek tek aramasıyla kampanya ciddi bir ivme kazandı. Stantlarda görev alan arkadaşlarımıza, stant noktalarından imza föyü alarak çevresinden imza toplayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Üyelerimizin yanı sıra vatandaşlarımız da kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Bugün Karadeniz Ereğli olarak 30 bin imza sınırını aştık. Sadece pazartesi günü 2 bin 800 imza topladık. Bu başarı, partimizin üyeleri, mahalle sorumlularımız ve vatandaşlarımızın dayanışmasıyla gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Yağmur, soğuk ve rüzgara rağmen stantlarda görev yapan gönüllüleri tebrik eden Kocamanoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı

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