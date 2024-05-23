Chp Kars İl Başkanı Uludaşdemir, Karslı Emeklileri Ankara'da Yapılacak 'büyük Emekli Mitingi'ne Davet Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Kars İl Başkanlığı, 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda saat 14.00’da düzenlenecek “Büyük Emekli Mitingi” ile ilgili olarak 81 il örgütüyle eşzamanlı olmak üzere Valilik Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir "16 milyon yurttaşımızın sesini duyurmak için Ankara’da olacağız" dedi.

TACETTİN DURMUŞ

(KARS) - Cumhuriyet Halk Partisi Kars İl Başkanlığı, 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda "Büyük Emekli Mitingi” ile ilgili olarak 81 il örgütüyle eşzamanlı olmak üzere Valilik Parkında basın açıklaması düzenledi. Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir "16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak için Ankara’da olacağız" dedi.

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekün vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız."

CHP'li Uludaşdemir emeklilerin sosyal ölüme terk edildiğini öne sürdü. Uludaşdemir, 26 Mayıs'ta Ankara'da olacaklarını belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

"Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde! Almanya'da ise 1.552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler. Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir! Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız."

Anka Haber Ajansı