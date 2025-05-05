Chp Kars İl Teşkilatı, Özgür Özel'e Yönelik Fiziksel Saldırıyı Kınadı

CHP Kars İl Örgütü üyeleri, partinin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, "Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir" dedi.

Haber: Tacettin Durmuş

(KARS) - CHP Kars İl Örgütü üyeleri, partinin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, "Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel’e yönelik fiziksel saldırı, CHP Kars İl Örgütü tarafından protesto edildi.

CHP Kars İl Başkanı Uludaşdemir, yaptığı açıklamada, "ancak acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışmasının kirletildiğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye’nin geleceğine yapılmıştır.

Bu saldırının hedefi, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Ama aynı zamanda, bu saldırı, ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar, bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur."

Anka Haber Ajansı