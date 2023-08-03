Chp Kars Milletvekili Alp, Aynalı Köşk’ün Satışıyla İlgili Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

TACETTİN DURMUŞ

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, aylardır Kars kamuoyunda tartışmalara neden olan mülkiyeti Kars Belediyesi’ne ait Aynalı Köşk’ün satışında ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Aynalı Köşk’ün satışında ihmali bulunan kamu görevlileriyle ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Alp Aynalı Köşk’ün önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Arkamda gördüğünüz bu bina mülkiyeti Kars Belediyesi’ne ait iken, dönemin belediye başkanı tarafından usulsüz yapılmış icra takiplerine zamanında haczedilmezlik şikayeti yapılmadığı için değerinin yüzde 1’i oranında satılmış. Baltık mimari tarzında yapılan ve halk arasında ‘Aynalı Köşk’ olarak bilinen şehrin en kıymetli tarihi binalarından biridir. Ben bugün Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu mülkün satışında ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundum ve şehrin milletvekili olarak bu işin takibini yapacağım. Kars halkına da buradan bir çağrım var; bu bir ibret vesikası olsun. Önümüzdeki yerel seçimlerde bir daha böylesi bir uygulamalara şehrimizin maruz kalmaması için şehrin en aydın en demokrat en iyi eğitimli insanlarını Cumhuriyet Halk Partisi saflarında mücadele etmeye davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı