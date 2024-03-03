Chp Karşıyaka Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal Seçim Ofisi’ni Açtı, Projelerini Anlattı

CHP Karşıyaka Belediye Başkanı Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, Merkez Seçim Ofisi’nin açılışını yaptı, proje ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende coşkuyla karşılanan Ünsal “Büyük Karşıyaka ailesiyle birlikte köklerinden, geçmişinden güç alan yeni bir Karşıyaka vizyonu geliştireceğiz. Karşıyaka’yı batı ligine taşıyacağız” dedi.

“BORCUMU ÖDEYECEĞİM”

CHP Karşıyaka Merkez Seçim Koordinasyon Ofisi; CHP Karşıyaka Belediye Başkanı Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal ile birlikte CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İlçe Başkanı Levent Güçlü, meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşların katıldığı coşkulu bir törenle açıldı. Gençlik Kolları tarafından meşaleler ile karşılanan Yıldız İşçimenler Ünsal, sık sık alkışlarla kesilen konuşmasına “Kuşaklardır Karşıyaka’da yaşayan bir ailenin, tüm yaşamını Karşıyaka’da geçirmiş bir ferdiyim. Karşıyaka’nın öz değerleriyle büyüdüm. Karşıyaka’ya borcumu ödemek için bu sefer belediye başkanlığı görevine talibim” sözleriyle başladı.

“KATILIMCILIK, EN TEMEL İLKEM”

Karşıyaka’nın potansiyelini çok iyi bildiğini dile getiren Ünsal, “Karşıyaka, İzmir’in ve Türkiye’nin gözdesi olacak. Yaşam kalitesi ve kent kültürü anlamında öncü ilçe olacağız. Hep birlikte Karşıyaka’yı gelişmiş ülkelerdeki kentlerin seviyesine taşıyacağız. Hep birlikte diyorum çünkü ‘katılımcılık’ en temel yönetim ilkem olacak. Karşıyaka halkı vatandaşlık bilincine en üst düzeyde sahip. Karşıyakalılar kendileri için en doğru kararları verecek. Çocukları, engellileri, yaşlıları, dezavantajlı grupları, yayaları, çevre dostu ulaşımı, doğayı önceleyen bir yönetim anlayışımız olacak” diye konuştu.

“4 ANA BAŞLIĞA ODAKLANACAĞIZ”

Karşıyaka’yı yönetirken odaklanacakları 4 temel başlığın; ‘Altyapı ve Temel Belediyecilik Hizmetleri’, ‘Kentsel Dönüşüm ve Depreme Hazırlık’, ‘Karşıyaka’da Yaşayan Tüm Canlılar için Sağlık ve Refah’ ve ‘Kültür, Spor ve Turizm Temelli Ekonomik Gelişim’ olacağını aktaran Yıldız İşçimenler Ünsal, konuşmasına şöyle devam etti: “Halihazırda Karşıyaka Belediyesi’nde çok güçlü bir planlama ve idare ekibi var. Bu ekibimizle birlikte ve üniversiteler, sivil toplum ve sanayi iş birliğiyle ‘yıldız’ projeler üreteceğiz. Hem uzun vadede Karşıyaka’yı batı ligine taşıyacak inisiyatifleri, hem de en yakın zamanda Karşıyakalıların yaşamını iyileştirecek projeleri hızla başlatacağız. Tekrar ediyorum: Karşıyaka’yı Batı ligine taşıyacağız. Bunu ‘Yeni Nesil Kalkınma Belediyeciliği’ anlayışıyla başaracağız. Karşıyaka, Büyükşehir Belediyemiz ile de iş birliği içinde ‘Yeni Nesil Kalkınma Belediyeciliği’nin öncü ilçesi olacak.”

ÖNCELİKLİ PROJELERİNİ ANLATTI

“Öncü, Gözde ve Yıldız İlçe Karşıyaka” sloganıyla hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, “Atıl Alan Dönüşüm Projesi kapsamında ilçe sınırlarımıza yayılan ve belediye mülkiyetinde olan 247 atıl alandan toplam 162 bin metrekareye yakın kullanılabilir alan yaratacağız. Bu alanlarda yeni mini mahalle parkları, oyun bahçeleri ve hayvan koruma parkları oluşturacağız. Sahil hattında Karşıyaka’nın kültürel, tarihi, gastronomik ve doğal çekim merkezlerini bir arada kurgulayan bir Açıkhava Kent Müzesi kuracağız. Karşıyaka’nın efsane festivalini her yıl düzenlenecek Karşıyaka Karnavalı adıyla yeniden hayata geçireceğiz. Çok sayıda kültür, sanat ve spor etkinliğini kapsayacak karnavalı kısa sürede Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en popüler festivallerinden biri haline getireceğiz. Çocuk Dostu Kent Eylem Planı’nı devreye alacağız” dedi.

“KAZANAN KARŞIYAKA OLACAK”

Açılış törenine katılan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu konuşmasında “Karşıyaka’ya hizmetin yeni yıldızı çok yakışacak, kazanan Karşıyaka olacak” derken, CHP İlçe Başkanı Levent Güçlü de “Açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partililere ve Karşıyakalılara teşekkür ediyoruz. Sonunda iktidara ulaşacağımız bu süreçte seçim ofisimizin kapıları herkese açık” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı