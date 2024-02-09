Chp Karşıyaka Adayından Stk’lara Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleriyle buluştu. Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’ni ziyaret eden Ünsal, “Sivil toplum dayanışmasının önemini ve birlikten doğan kuvveti en iyi bilenlerdenim. Çünkü yaşamım boyunca sivil toplum kuruluşlarının içinde oldum. Çok güzel projeler yapacağımıza eminim. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleriyle buluştu. Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’ni ziyaret eden Ünsal, “Sivil toplum dayanışmasının önemini ve birlikten doğan kuvveti en iyi bilenlerdenim. Çünkü yaşamım boyunca sivil toplum kuruluşlarının içinde oldum. Çok güzel projeler yapacağımıza eminim. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler’deki Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Onlarca sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran tesiste dernek yöneticileri ve üyelerle buluşan Ünsal, ofisleri tek tek ziyaret etti, talep ve proje önerilerini dinledi. Dernek üyeleri tarafından alkışlarla karşılanan İşçimenler Ünsal’a çiçek takdim edildi.

“SİVİL TOPLUMUN ÖNEMİNİ EN İYİ BİLENLERDENİM”

İşçimenler Ünsal, “Bir kentin gelişiminde sivil toplum örgütlerinin rolü çok büyük. Aktif ve proje üreten örgütlü yapıların bulunması Karşıyakamız için de büyük bir şans. Sivil toplumun önemini ve birlikten doğan kuvveti en iyi bilenlerdenim. Çünkü yaşamım boyunca bu tür çalışmaların içinde oldum. Hala önemli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapıyorum. STK’ların belediye ile işbirliğini artırarak, ortak projeler üreteceğiz. İnanıyorum ki burası bana şans getirecek ve bir arada yaşamanın verdiği mutlulukla, Karşıyaka’yı güzel yarınlara hazırlayacağız” dedi.

Anka Haber Ajansı