Chp Kayseri Gençlik Kolları, İmamoğlu İçin Yozgat'a Adalet Yürüyüşü Başlattı

CHP Kayseri Gençlik Kolları, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için adalet yürüyüşü başlattı. Kayseri’den başlatılan ve dört gün sürmesi planlanan yürüyüş, CHP lideri Özgür Özel’in miting düzenleyeceği Yozgat’ta sona erecek. CHP Kayseri İl Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, "Bu ülkenin gençliği olarak bizler, hukukun araçsallaştırılmasına, adaletin siyasallaştırılmasına, mahkemelerin saraylardan aldığı talimatlarla karar vermesine alışmadık,

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(KAYSERİ)- CHP Kayseri Gençlik Kolları, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için adalet yürüyüşü başlattı. Kayseri’den başlatılan ve dört gün sürmesi planlanan yürüyüş, CHP lideri Özgür Özel’in miting düzenleyeceği Yozgat’ta sona erecek. CHP Kayseri İl Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, "Bu ülkenin gençliği olarak bizler, hukukun araçsallaştırılmasına, adaletin siyasallaştırılmasına, mahkemelerin saraylardan aldığı talimatlarla karar vermesine alışmadık, alışmayacağız" denildi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının ardından başladı. CHP’liler, ellerinde pankartlar ve dövizlerle adalet talebini dile getirmek üzere meydanda toplandı. Dört gün sürecek yürüyüş boyunca yaklaşık 180 kilometrelik yol kat ederek, Yozgat’a ulaşılması planlayan gençleri uğurlamaya çok sayıda vatandaş da katıldı.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, adaletin bir gün herkese lazım olacağının altını çizerek yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi:

“Partimizin uzun sürede değişik illerde yaptığı demokrasi adalet mitingine Kayseri'de genç arkadaşlarımız da sembolik olarak 10 kişi, ilçe başkanımız ve il örgütümüzden temsilci olmak üzere Yozgat'a yürüyerek gidecekler. Yürümekteki amacımız zaten her zaman ifade ediyoruz, biz hukuk çerçevesinde, adaletin olduğu bir ortamda ve insanların kendisini güvende hissedeceği bir ortamda, yaşamın bir insanlık onuru olduğunu düşünüyoruz. Ama yaşadığımız son süreçlerde şunu öyle bir gördük ki; artık hiç kimse güvende değil, diploman var diye, ticaretinde herhangi bir sıkıntı yok diye düşünmesinler, bir sabah kalktıklarında diplomalarını iptal edildiklerini, mal varlıklarına el konulduğunu, bu yetmediği gibi çevresindekilerin bile mal varlığına el konulduğunu ve yüzlerce insanın haksız yere tutuklandığı bir güne uyandık. Demek ki herkesin başına gelebilir. Önemli olan, adalet herkese lazım, adalet bir siyasi partinin, bir sivil toplum kuruluşunun, herhangi bir etnik grubun veya mezhebin sorunu değildir, insanlık sorunudur."

"Mahkemelerin saraylardan aldığı talimatlarla karar vermesine alışmadık, alışmayacağız"

Yürüyüş öncesi CHP Kayseri İl Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada ise “Sabır taşı çatladı, bıçak kemiği deldi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik kurulan siyasi kumpas, sadece bir kişiye karşı yürütülen bir operasyon değildir. Bu; bu ülkenin gençliğine, halkın hür iradesine, yerel demokrasimize ve geleceğimize karşı yapılmış açık bir darbeye dönüşmüştür. Bu haksızlık yalnızca bir isme değil, halkın sandıkta verdiği mesaja, oylarına ve tercihlerine yöneltilmiş bir saldırıdır. Bu ülkenin gençliği olarak bizler, hukukun araçsallaştırılmasına, adaletin siyasallaştırılmasına, mahkemelerin saraylardan aldığı talimatlarla karar vermesine alışmadık, alışmayacağız. Karanlık bir düzene teslim olmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Susmayacağız" denildi.

Basın açıklamasının ardından gençlerle birlikte katılımcılar da yürüyüşe geçti. Ancak, polis yürüyüşe katılacak 10 kişi dışındakilerin ayrılmalarını istedi. Gençler, kalabalıkla vedalaşıp, yollarına devam etti. Gençler yürüyerek, Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda cumartesi günü yapılacak ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı ‘Çiftçi Mitingine’ katılacak. Gençler, Özel’in miting için Yozgat’ta olacağı 19 Nisan Cumartesi gününe dek yaklaşık 180 kilometre yol kat edecek.

Anka Haber Ajansı