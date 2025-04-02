Chp Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ünalmış'tan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu Hakkında Suç Duyurusu
CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ve Hacılar Belediyesi'nin eski başkanı AK Partili Doğan Ekici hakkında, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
(ANKARA) - CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ve Hacılar Belediyesi'nin eski başkanı AK Partili Doğan Ekici hakkında, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Anka Haber Ajansı