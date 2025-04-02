Chp Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ünalmış'tan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu Hakkında Suç Duyurusu

Chp Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ünalmış'tan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu Hakkında Suç Duyurusu

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ve Hacılar Belediyesi'nin eski başkanı AK Partili Doğan Ekici hakkında, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.​

​(ANKARA) - CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ve Hacılar Belediyesi'nin eski başkanı AK Partili Doğan Ekici hakkında, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.​

Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AKP eski Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında, "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından suç duyurusunda bulundum. AKP'li eski belediye başkanı hakkında ayrıca CHP'lilere "şizofren" demesi nedeniyle ayrı bir suç duyurusu daha yaptım. Yargıya hesap verecekler. Yargıya hesap vermeseler bile tarihe not düşüyoruz"

Anka Haber Ajansı

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