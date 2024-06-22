Chp Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Sağduyu Çağrısı Yaptı: “Kirli Oyunların Aleti Olmayacağız”

CHP Kayseri İl Başkanlığı, parti üyesi Şerefettin Bahadır'ın uğradığı saldırıya ilişkin basın toplantısı yaptı. İl Başkanı Feyzullah Keskin, uzun zamandır Kayseri’de devleti ve gücünü arkasına alanların terörizm estirdiğini belirterek, kirli oyunlara alet olmayacaklarını söyledi. Keskin, “Bu olay basit bir aile kavgasına indirmek kimsenin haddine değildir. Olayları örtbas ederek huzuru sağlayamazsınız. O yüzden sağduyu çağrısı yapıyoruz içimiz kan ağlayarak da olsa. Şehrimizi, ülkemizi düşünüyoruz” dedi. CH

(ANKARA) - CHP Kayseri İl Başkanlığı, parti üyesi Şerefettin Bahadır'ın uğradığı saldırıya ilişkin basın toplantısı yaptı. İl Başkanı Feyzullah Keskin, uzun zamandır Kayseri’de devleti ve gücünü arkasına alanların terörizm estirdiğini belirterek, kirli oyunlara alet olmayacaklarını söyledi. Keskin, “Bu olay basit bir aile kavgasına indirmek kimsenin haddine değildir. Olayları örtbas ederek huzuru sağlayamazsınız. O yüzden sağduyu çağrısı yapıyoruz içimiz kan ağlayarak da olsa. Şehrimizi, ülkemizi düşünüyoruz” dedi. CHP’li Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, “Kirli oyunlar oynanmaya çalışıyor. Sağduyulu olmaya çalışıyoruz. Pınarbaşı halkı bunun da üstesinden gelecek” diye konuştu.

CHP Kayseri İl Başkanlığı, parti üyesi ve Pınarbaşı Belediye Meclisi yedek üyesi Şerefettin Bahadır’a yapılan silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Kayseri İl Başkanı Feyzullah Kesin, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve çok sayıda partili katıldı.

"Olayları örtbas ederek huzuru sağlayamazsınız"

İl Başkanı Feyzullah Keskin, şunları söyledi:

"Dün akşam saatlerinde Şerafettin Bahadır önce takip ediliyor. Bir köyde önü kesiliyor, oradan kurtuluyor. 112’yi arayıp tehdit edildiğini, yolunun kesildiğini isim vererek belirtiyor. Kendi köyüne girişte aynı araç önünü kesiyor ve arabaya yaklaştıklarında ‘kızım içeride, kızımı bırakın nereye isterseniz geleyim’ diyor. Ama vahşice sopalarla darp edilip, arkasından ayaklarına sıkılıp en son havaya sıkıp mesaj vermeye çalışıyorlar. Bu mesajı aldım. Ama oynanmak istenen kirli oyunların aleti olmayacağız. Ülkemizde maalesef buna benzer olaylar farklı şehirlerimizde yapıldı. Kayseri’de bunun yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Uzun zamandır Kayseri’de devlet ve gücü arkasına alan bir terörizm estirilmektedir. Sarız Belediye Başkanlığı basılıyor ve belediye başkanı partililerince darp ediliyor. Baskıları uygulayanların akıbetleri ne oldu? Yetmedi bir televizyon kanalı basıldı bir belediye meclis üyesi öldüresiye dövülüyor. Görüntülerde 50-60 insan tespit edildiği halde maalesef sadece 3-5 kişi ile basit bir olaymış gibi geçiştirilmesiyle kalıyor. Sonuç olarak baktığımızda bunları güçlendiren, cesaretlendiren eylemler yapılmakta. Her olayın sonrasında ailesel bir mesele gibi yansıtılarak bertaraf edilmekte ve bunlara cesaret verilmektedir. Buradan ilin valisine, yargısına yetkililerin hepsine seslenmek istiyorum. Bu olaylara sebep verenlerin başını okşayarak Kayseri'de huzuru sağlatamazsınız. Dua ediyoruz inşallah Şerafettin kardeşimiz sağlığına kavuşur. Ucu nereye, kime dayanıyorsa makam mevki bakmadan mutlaka bu olayın sonuna kadar takip edilmesi gerekir. Bu olay basit bir aile kavgasına indirmek kimsenin haddine değildir. Olayları örtbas ederek huzuru sağlayamazsınız. O yüzden sağduyu çağrısı yapıyoruz içimiz kan ağlayarak da olsa. Şehrimizi, ülkemizi düşünüyoruz. Hiçbir belediye başkanlığı bir insanın canından daha önemli değildir."

"Kirli tezgahlar planlamak kimseye menfaat sağlamaz"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise Bahadır’ın en az 5 gün daha uyutulacağını belirterek şunları söyledi:

"CHP'li bir kardeşimiz bugün komada ölümle cebelleşiyor. Acaba bir insanın canı 100 tane Pınarbaşı kazansak ne olur bin tane Pınarbaşı Belediye Başkanlığı kazanılsa, kaybedilse Şerafettin Bahadır’ın canına değer mi? Kesinlikle değmez, o can hayatta olsun gerekirse hiçbir belediyemiz olmasın. Bunu artık insanların hazmetmesi lazım. 31 Mart'ta kazandık yaşananları tüm Türkiye gördü. 2 Haziran'da tekrar kazandık geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Pınarbaşı halkı kararını vermiştir ve belediye başkanı olarak Deniz Yağan’ı seçmiştir. Artık bunun üzerinde kirli tezgahlar oynamak, planlamak hayata geçirmek Kayseri'ye, adı geçen şahıslara, partilere bir menfaat sağlamaz. Gazeteciler tehdit ediliyor, sokak ortasında insanlar infaz ediliyor. Pınarbaşı’nda merkez köyde bir insan kızının önünde darp ediliyor sonra da vuruluyor. Adalet yerini bulacaktır o insan ölümle pençeleşiyor en az 5 gün uyutulacak."

CHP Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, şunları ifade etti:

"Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Onun sağlığı onun can güvenliği hepimiz için çok önemli. Bu ortamı germeye çalışıyorlar. Bu kin bu nefret niye? Buna anlam veremiyoruz. Orada kardeşçe yaşıyorduk. 31 Mart seçimlerinde bu kardeşliğimizin üzerine gölge düşürülmeye çalışılıyor. Kirli oyunlar oynanmaya çalışıyor. Sağduyulu olmaya çalışıyoruz. Pınarbaşı halkı bunun da üstesinden gelecek."

Anka Haber Ajansı