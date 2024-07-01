Chp Kayseri Milletvekili Genç: "Ölümüz Ve Can Kaybımız Yok Ama Kayseri Hâlâ Teyakkuzda"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'de yaşanan olayların ardından bölgeye gitti. Genç, "20’ye yakın gözaltı var. Şu anda olaylar sakinleşmiş durumda 14 polis memurumuz 1 itfaiye memurumuz yaralı. Suçlu gözaltına alındı şu anda savcılığa sevk edildi. Yüzlerce iş yeri ve araç tahrip edildi. Ölümüz ve can kaybımız yok ama Kayseri hala teyakkuzda" dedi.

(KAYSERİ)- CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'de yaşanan olayların ardından bölgeye gitti. Genç, "20’ye yakın gözaltı var. Şu anda olaylar sakinleşmiş durumda 14 polis memurumuz 1 itfaiye memurumuz yaralı. Suçlu gözaltına alındı şu anda savcılığa sevk edildi. Yüzlerce iş yeri ve araç tahrip edildi. Ölümüz ve can kaybımız yok ama Kayseri hala teyakkuzda" dedi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir Suriyelinin küçük bir çocuğu cinsel istismarda bulunmasının ardından dün gece kentte olaylar çıktı. Vatandaşlar sokaklara çıkarak olaya tepki gösterdi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile toplantı yaptıklarını ifade etti. Genç, olayın yaşandığı mahalleyi ziyaret etti.

Genç ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada devletin yanlış göç politikaları ülkeyi ne hale getirdi. 20’ye yakın gözaltı var. Şu anda olaylar sakinleşmiş durumda, 14 polis memurumuz bir itfaiye memurumuz yaralı. Suçlu gözaltına alındı şu anda savcılığa sevk edildi. Yüzlerce iş yeri ve araç tahrip edildi. Evler tahrip edildi. Güvenlik güçlerimiz ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ölümüz ve can kaybımız yok ama Kayseri hala teyakkuzda. Kayseri hâlâ diken üstünde. Olayın duyulmasından sonra insanlar sokağa inmişler, hangi siyasi partiden, görüşten olursa olsun insanlar sokaktalar. Onların içine girdik, itidalli olmaya davet ettik. O olayın faili yakalanmış, adli makamlara teslim edilmiş dedik. Ama insanların durdurulması mümkün değil. Sokaklar dolu. Mahalleli ayakta. Suriyelilere ait iş yerleri yakılıyor, evler, araçlar yakılıyor. Tabii bunun çözümü bu değil. Biz Kayserilileri itidalli olmaya çağırıyoruz. Ne olursa olsun kimsenin kimsenin canına kast etme hakkı yoktur. Ama geldiğimiz noktada devletin yanlış göç politikaları ülkeyi ne hale getirdi."

Kayseri Valiliği, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şahsın gözaltına alındığı, çocuğun ise koruma altına alındığı duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da dava sürecine müdahil olduklarını belirterek, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Anka Haber Ajansı