Chp, Kayseri Pınarbaşı’nda Seçimin Yenilenme Kararına İtiraz Etti: “Hukuki Bir Karar Değildir”

CHP, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde MHP’nin itirazı üzerine verilen seçimin yenilenmesi kararına itiraz etti. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in aralarında bulunduğu heyet, Kayseri İl Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesini sundu. Dilekçede “Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu’nun seçim yenileme kararı ve dayanak gerekçesi hukuki bir karar ve gerekçe değildir” denildi.

ESRA TOKAT

CHP, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde MHP’nin itirazı üzerine verilen seçimin yenilenmesi kararına itiraz etti. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in aralarında bulunduğu heyet, Kayseri İl Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesini sundu. Dilekçede “Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu’nun seçim yenileme kararı ve dayanak gerekçesi hukuki bir karar ve gerekçe değildir” denildi.

31 Mart’ta CHP’nin kazandığı Kayseri’nin Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçiminin MHP’nin itirazı üzerine yenilenmesine karar verilmişti. İlçedeki seçimler 2 Haziran’da yapılacak.

“İLÇE SEÇİM KURULU İTİRAZ EDEN KİŞİLERİN YETKİLİ OLUP OLMADIKLARINI TESPİT ETMEDİ”

CHP Kayseri İl Başkanlığı ve CHP Pınarbaşı İlçe Başkanlığı, Pınarbaşı İlçe Seçim Kurul Başkanlığı’nın kararına itiraz etti. CHP tarafından yapılan itirazda, MHP adına itiraz dilekçesi veren kişilerin, itiraza yetkili kişi olup olmadıklarının ilçe seçim kurulunca sorgulanmadığı ve bu hususa dair tespit yapılmadan tüm dilekçelerin kabulüne karar verildiği belirtilerek bu hususun usul ve yasaya aykırılık teşkil ettiği kaydedildi.

“OYLARIN HANGİ GEREKÇEYLE GERÇERL,İ YA DA GEÇERSİZLİĞİ YÖNÜNDEN İTİRAZ EDİLDİĞİ BELİRTİLMEMİŞ”

MHP’nin söz konusu itiraz ettiği sandıkların sayıldığı ve bu sayım sonrasında da aksine CHP’nin oyunun arttığı ifade edilen dilekçede, 53 sandıktaki boş ve geçersiz oylarla yapılan ilgili itirazların ise tamamen soyut iddialar olduğu belirtildi. Dilekçede, “Delili ve gerekçesi bulunmayan bu itirazların da reddedilmesi gerekmektedir. İtirazlar, bir gerekçeye dayanmadığı gibi hangi oy pusulasına, hangi gerekçeyle geçerli ya da geçersizliği yönünden itiraz edildiği de belirtilmemiştir” denildi.

MAZBATANIN VERİLMESİ TALEP EDİLDİ

CHP heyeti, İlçe Seçim Kurulu’nun kararının kaldırılmasını, MHP’nin itirazının reddedilmesini ve CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan’ın Pınarbaşı Belediye Başkanı olarak tespit edilmesi ve mazbata düzenlenmesi için Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Pınarbaşı’nda 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından yapılan oy sayımlarında, CHP’li Deniz Yağan 5 bin 82 oyla birinci oldu. MHP’li mevcut belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak ikinci oldu. MHP’li yetkililer, mühürsüz oy torbaları kullanıldığı iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için dün Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 1’e karşı 6 oyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Anka Haber Ajansı