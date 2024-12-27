Chp Kemalpaşa İlçe Örgütü: "Açıklanan Asgari Ücret, Sarayın Sadece 42 Saniyelik Harcamasına Eşittir"

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı, 2025 yılı için açıklanan asgari ücrete tepki göstererek erken seçim çağrısı yaptı. "Açıklanan asgari ücret, sarayın sadece 42 saniyelik harcamasına eşittir" diyen CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, vatandaşları cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak mitinge davet etti.

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) -CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı, 2025 yılı için açıklanan asgari ücrete tepki göstererek erken seçim çağrısı yaptı. "Açıklanan asgari ücret, sarayın sadece 42 saniyelik harcamasına eşittir" diyen CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, vatandaşları cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak mitinge davet etti.

CHP Kemalpaşa İlçe Örgütü, "Sadaka değil, insanca yaşamak istiyoruz" diyerek açıklanan asgari ücreti protesto etti. Kemalpaşa Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, "Saray’a ve AKP hükümetine buradan sesleniyoruz; 22 yılda ülkeyi borç batağına soktunuz. Çalışanlarınızı, emeklilerinizi, memurlarınızı ve çiftçilerinizi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiniz. Artık yeter! Hemen seçim, hemen erken seçim istiyoruz. Gelin, kaçmayın" dedi.

"Ülkeyi milyonlarca insanının açlık sınırının altında yaşadığı bir ülke haline getirdiniz"

Yoldaş Gümüşkaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Saraylarda yaşamak değil, sadece geçinmek istiyoruz. Rant değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. İnsanları işsizliğe ve yoksulluğa mahkum ettiniz. Şimdi de çalışanları açlığa mahkum ediyorsunuz. Saray ve AKP hükümeti, asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak çalışanları açlığa mahkum etmiştir. Açlık sınırının 23 bin 256 TL, yoksulluk sınırının ise 71 bin TL olduğu ülkemizde açıklanan asgari ücret, açlık sınırının bile altında kalırken, yoksulluk sınırına yaklaşamamıştır bile. Açıklanan asgari ücret, sarayın sadece 42 saniyelik harcamasına eşittir. Saray, kendi bütçesine yüzde 35 zam yaparken, asgari ücretliye yüzde 30 zam reva görmüştür.

AKP ve saray hükümeti, 2024 yılı yeniden değerleme oranını yüzed 43 belirleyip tüm vergi ve harçlara yüzde 43 zam yaparken, asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştır. AKP ve sarayın yönettiği TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon yüzde 45 iken, asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 olmuştur. Ev kiralarının artış oranı ise yüzde 60 iken, asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 olmuştur. Avrupa’da 21 ülke arasında, asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler sıralamasında yalnızca Bulgaristan’ın önündeyiz. Asgari ücrette sadece Bulgaristan’ı geçmişiz. Ancak onların parası bile bizim paramızdan daha değerli.

"Asgari ücret artık normal ücrete dönüşmüştür"

Ülkemizde yaklaşık 16 milyon sigortalı çalışan bulunuyor. Bu çalışanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. Oysa ki bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 6 ile 10 arasında değişiyor. Ne yazık ki ülkemizde asgari ücret artık normal ücrete dönüşmüştür. AKP ve saray hükümeti, 8 milyon çalışanı ve ailelerini açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etmiştir. 22 yılın sonunda ‘paramız yok’ diyorlar. Daha önce de söyledik; öncelikle sarayı kapatın! Çalışanlara, emeklilere, memurlara, çiftçilere verin. 22 yılda ülkeyi, milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşadığı bir ülke haline getirdiniz. 22 yılda ülkenin dış borcunu 132 milyar dolardan 510 milyar dolara çıkardınız. Vatandaşın bankalara olan borçları trilyonlara ulaştı. Her yıl yeni icra daireleri açılıyor. Mahkemelerdeki icra dosyalarını koyacak yer bulunamıyor. İnsanlar kira ödeyemiyor, faturalarını karşılayamıyor, çocuklarını okula göndermekte zorlanıyor.

Biz, halkımıza sadaka değil, insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyi istiyoruz. Saray ve AKP hükümetinin açıkladığı asgari ücreti kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bizler sadaka değil, insanca yaşamak istiyoruz. Partimiz, AKP ve saray hükümetinin açıkladığı asgari ücreti protesto etmek üzere 28 Aralık 2024 tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı’nda saat 13:00'te bir miting düzenleyecektir. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Anka Haber Ajansı