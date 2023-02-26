Chp: Kendine Var, Millete Yok. Çok İtibarlılar, Çok

CHP, deprem bölgesindeki eksiklikler nedeniyle AKP iktidarını eleştiren bir video yayınladı. “Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla yayınlanan videoda, “Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok. Saray’da 13 özel uçak var, enkazlar için vinç yok. Saray’da israf sofraları var, vatandaşa bir tas çorba yok” denildi.

CHP, deprem bölgesindeki eksiklikler nedeniyle AKP iktidarını eleştiren bir video yayınladı. “Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla yayınlanan videoda, “Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok. Saray’da 13 özel uçak var, enkazlar için vinç yok. Saray’da israf sofraları var, vatandaşa bir tas çorba yok” denildi.

CHP, bugün sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, 10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan çadır, konteyner, vinç ve yemek sorunu nedeniyle AKP iktidarını eleştirdi.

“Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla paylaşılan videoda şunlar kaydedildi:

“Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok. Saray’da 13 özel uçak var, enkazlar için vinç yok. Saray’da israf sofraları var, vatandaşa bir tas çorba yok.”

Anka Haber Ajansı