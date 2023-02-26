Chp: Kendine Var, Millete Yok. Çok İtibarlılar, Çok

Chp: Kendine Var, Millete Yok. Çok İtibarlılar, Çok

CHP, deprem bölgesindeki eksiklikler nedeniyle AKP iktidarını eleştiren bir video yayınladı. “Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla yayınlanan videoda, “Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok. Saray’da 13 özel uçak var, enkazlar için vinç yok. Saray’da israf sofraları var, vatandaşa bir tas çorba yok” denildi.

CHP, deprem bölgesindeki eksiklikler nedeniyle AKP iktidarını eleştiren bir video yayınladı. “Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla yayınlanan videoda, “Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok. Saray’da 13 özel uçak var, enkazlar için vinç yok. Saray’da israf sofraları var, vatandaşa bir tas çorba yok” denildi.

CHP, bugün sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, 10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan çadır, konteyner, vinç ve yemek sorunu nedeniyle AKP iktidarını eleştirdi.

“Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla paylaşılan videoda şunlar kaydedildi:

“Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok. Saray’da 13 özel uçak var, enkazlar için vinç yok. Saray’da israf sofraları var, vatandaşa bir tas çorba yok.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Davutoğlu: Tribünler 'Hükümet İstifa' Dedi. Bahçeli Yine Yanlış Anladı, Beşiktaş Üyeliğinden İstifa Etti
Davutoğlu: Tribünler 'Hükümet İstifa' Dedi. Bahçeli Yine Yanlış Anladı, Beşiktaş Üyeliğinden İstifa Etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erkan Baş'a "Geçmiş Olsun" Telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erkan Baş'a "Geçmiş Olsun" Telefonu
Babacan: Futbolu Rahat Bırakın, Deprem Bölgesine Bakın. Barınma Ve Isınma Sorununu Çözün
Babacan: Futbolu Rahat Bırakın, Deprem Bölgesine Bakın. Barınma Ve Isınma Sorununu Çözün
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Kızılay İle İlgili, Depremzedelere Hakaret Ediyordun. Sahi, Sen Ne Diyordun
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Kızılay İle İlgili, Depremzedelere Hakaret Ediyordun. Sahi, Sen Ne Diyordun
Chp Malatya İl Başkanı Barış Yıldız: “Gıda Ve Çadır İhtiyacı Bu Bölgede Devam Ediyor”
Chp Malatya İl Başkanı Barış Yıldız: “Gıda Ve Çadır İhtiyacı Bu Bölgede Devam Ediyor”
Chp Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı
Chp Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı
Chp Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki: Kendi Yaralarımızı Sarıyoruz
Chp Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki: Kendi Yaralarımızı Sarıyoruz