Chp Kırıkkale İl Başkanlığı’ndan Ekrem İmamoğlu İçin Oturma Eylemi

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - CHP Kırıkkale İl Başkanlığı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda oturma eylemi başlattı.

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda oturma eylemi başlattı. İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve CHP Gençlik Kolları üyelerinin katılımıyla gerçekleşen eylemler, her gün saat 15.00 ile 18.00 arasında devam edecek.

Eylemin ilk gününde ANKA Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan İl Başkanı Bozdağ, son dönemde yaşananların hukuksuz olduğuna dikkati çekerek, “Ekrem Başkan başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımız, siyasetçilerimiz ve yol arkadaşlarımıza uygulanan hukuksuzluklara karşı bugün sessiz bir direniş başlatıyoruz. Çok şey söyledik ama sözün bittiği yerdeyiz. Artık sesimizi sessizlikle, sessizlik çığlığı ile duyurmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Dayanışma çağrısı

Bozdağ, halkı oturma eylemlerine destek vermeye çağırırken, meydana gelemeyen yurttaşlara da bulundukları yerde eyleme katılma çağrısında bulundu ve “Cumhuriyet Meydanı’na gelemeyen arkadaşlarımızdan ricamız, taburelerini alsınlar ve apartmanlarının önünde oturarak eyleme destek versinler. Fotoğraflarını bizlerle paylaşsınlar" diye konuştu.

Gençlik Kolları’nın katılımına da özel olarak teşekkür eden Bozdağ, gençlerin hem kendi geleceklerine hem de ülkenin geleceğine sahip çıkıldığını vurguladı.

Anka Haber Ajansı