Chp Kocaeli Milletvekiliharun Özgür Yıldızlı: "Kostü Öğrencilerinin Mağduriyetine Sessiz Kalmayacağız"

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde (KOSTÜ) son dönemde yaşanan sorunları gündeme getirmek için öğrencilerle bir araya geldi. Yıldızlı, " Genç kardeşlerimizin bu yılki eğitim ücretlerini yüzde 120 zamla ödeme şanları yoktur. Bunun için buradan sayın rektör hocamıza sesleniyoruz; bu öğrencilerimizin sesini mutlaka duysunlar" dedi.

(KOCAELİ) - CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde (KOSTÜ) son dönemde yaşanan sorunları gündeme getirmek için öğrencilerle bir araya geldi. Yıldızlı, " Genç kardeşlerimizin bu yılki eğitim ücretlerini yüzde 120 zamla ödeme şanları yoktur. Bunun için buradan sayın rektör hocamıza sesleniyoruz; bu öğrencilerimizin sesini mutlaka duysunlar" dedi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri eski dönem kayıtlar için yüzde 80, yeni dönem kayıtları için ise yüzde 120 oranında zam yapılmasına tepki gösterdi. Öğrencilerle kampüs önünde bir araya gelen CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, yapmış olduğu açıklamada söz konusu fahiş zamların kabul edilemez olduğunu ve öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarına açıkça bir müdahale sayılacağını söyledi.

Yıldızlı, şöyle konuştu:

"KÖSTÜ Üniversitesinin önünde, öğrenci kardeşlerimizle birlikteyiz. Öğrenci kardeşlerimizin okul fiyatlarındaki yüzde 120 fahiş artışla ilgili sıkıntıları dile getirmek için buradayım. Bu genç kardeşlerimizin okul ücretinde taksitlendirmelerin de kaldırılmasına ilişkin tepkilierini buradan dile getirmek istiyoruz. Genç kardeşlerimizin bu yılki eğitim ücretlerini yüzde 120 zamla ödeme şanları yoktur. Bunun için buradan sayın rektör hocamıza sesleniyoruz; bu öğrencilerimizin sesini mutlaka duysunlar. Bu genç kardeşlerimizin eğitim haklarının ellerinden alınmaması için gereken mücadeleyi hep birlikte yapacağımızı buradan belirtmek isterim.''

Anka Haber Ajansı