Chp, Kocaeli'nin Körfez İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

CHP, Körfez ilçesindeki oyların tamamının yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na itiraz başvurusu yaptı. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, "AKP’nin adayı eğer kendine o kadar güveniyorsa kara bulutları gidermek, ortadaki usulsüzlükleri kaldırmak için itiraza destek vermelidir" dedi.

SEFA GARDİYANOĞLU

CHP, Körfez ilçesindeki oyların tamamının yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na itiraz başvurusu yaptı. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, "AKP’nin adayı eğer kendine o kadar güveniyorsa kara bulutları gidermek, ortadaki usulsüzlükleri kaldırmak için itiraza destek vermelidir" dedi.

Yerel seçimlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde CHP'nin Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, AKP adayı Şener Söğüt'ün 1395 oy farkla gerisinde kaldı. Körfez Belediyesi'nin mevcut Belediye Başkanı ve AKP’nin Adayı Şener Söğüt, yüzde 36,49 oy aldı. CHP, 5 bin üzerinde oyun geçersiz sayıldığı ilçede seçimleri kaybeden CHP, sandıkların tamamına itiraz etti.

CHP 3 AYRI İTİRAZDA BULUNDU

Oy torbalarının ağzının usule uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların fazla olması, elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle CHP, Körfez'deki sandıkların tamamına üç ayrı itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itirazın reddedilmesi üzerine CHP bir üst merci olan İl Seçim Kurulu'na itirazını tamamladı. Başiskele ilçesinde bulunan İl Seçim Kurulu’na gelen partililer, itiraz dilekçesini kurula sundu. CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı'ya CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler ve Mühip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, parti avukatları ile çok sayıda partili eşlik etti.

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

İl Seçim Kurulu önünde açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Hatay’da olduğu gibi Körfez halkının da iradesinin kimseye teslim edilmesine müsaade etmiyoruz. Şu anda burada partililerimizle ve demokrasiye inanan tüm avukatlarımız eşliğinde İl Seçim Kurulu’na itirazımızı yaptık. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Bu bir demokrasi mücadelesidir, sadece Körfez Belediyesi için değil Körfez halkının kararına saygı duyma onların kararlarını koruma mücadelesidir. Tespit ettiğimiz hatalar ve usulsüzlükler başlıca; çuvalların usulüne uygun mühürlenmemesi, elektriklerin birden fazla yerde oy sayımı esnasında kesilmesi, geçersiz oyların adayların arasındaki farkın 3 katına denk geliyor olması şeklindedir. Bu durumda seçime ve halkın iradesine gölge düşürmektedir. Seçimin adil ve adaletli olma ilkesine aykırı olduğu ve sonucu etkileyen bir husus olduğu için İl Seçim Kurulu'na itirazımızı gerçekleştirdik. Bu seçimden İl Seçim Kurulu başı dik bir şekilde görevini yapmış olarak çıkmak istiyorsa itirazımızı kabul etmeli seçim sonucu üzerindeki şaibeyi ortadan kaldırmalıdır. Halkımızın demokrasiye olan inancına yara verip vermeme meselesini vicdanlarınıza bırakıyoruz ancak mücadelemizi asla ve asla bırakmayacağız. AKP’nin adayı eğer kendine o kadar güveniyorsa kara bulutları gidermek ortadaki usulsüzlükleri kaldırmak için itiraza destek vermelidir. Ancak biliyoruz ki vermeyecektir. Unutmayın ki milletimizin iradesinin şeffafça yansımasının önüne geçebilecek hiçbir güç yoktur. Bizler de hakkımız olanı almak ve kullanılan her bir oya sahip çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz."

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ise, "İlk verilere göre 2002 olan bağımsız adayın verisinin sonradan 367'ye düşmüş olması, elektriklerin kesilerek okullara müdahale edilmiş olduğunu göstermektedir. Halkımızın iradesinin sonuna kadar mücadelesini vereceğiz. Bu mücadeleyi vereceğiz. Gerekli mercilere her türlü müracaatımızı yapacağız" dedi.

Anka Haber Ajansı