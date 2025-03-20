Chp Konak İl Başkanlığı, Dayanışma Sandığı Noktalarını Açıkladı

Chp Konak İl Başkanlığı, Dayanışma Sandığı Noktalarını Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 23 Mart'taki ön seçimde parti üyelerinin oy kullanacağı sandıkların dışında vatandaşlar için dayanışma sandığı kurulacağını açıklamasının ardından CHP Konak İlçe Örgütü, 12 noktada dayanışma sandığı kuracağını açıkladı. CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, “Kuracağımız dayanışma sandıklarına her görüşten, her partiden, demokrasiden yana olan herkes davetlidir" dedi.

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 23 Mart'taki ön seçimde parti üyelerinin oy kullanacağı sandıkların dışında vatandaşlar için dayanışma sandığı kurulacağını açıklamasının ardından CHP Konak İlçe Örgütü, 12 noktada dayanışma sandığı kuracağını açıkladı. CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, “Kuracağımız dayanışma sandıklarına her görüşten, her partiden, demokrasiden yana olan herkes davetlidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde, "dayanışma sandıklarının" da kurulacağının açıklamasının ardından İzmir CHP Konak İlçe Örgütü, dayanışma amacıyla kurulacak sandıkların yerlerini belirlendi ve seçmenlerin bu noktalarda oy kullanabileceğini açıkladı.

CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, daha önce duyurulan ön seçim sandık alanlarının dışında dayanışma sandıklarının, “Alsancak Pazaryeri, Eşrefpaşa Pazaryeri, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Önü, İzban Alsancak Gar Binası çıkışı, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Fuar Lozan Kapısı, Yenişehir Pazaryeri Önü, Üçkuyular Meydanı, Kemeraltı Çarşısı Konak Girişi, Kemeraltı Çarşısı Hisarönü Girişi” olmak üzere toplam 12 noktada kurulacağını duyurdu.

“Sandığa gelin” çağrısı

Dayanışma noktalarında, partiye üye olmayan vatandaşlar da oy kullanabilecek.

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, "Tüm üyelerimizi ve demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı pazar günü oy kullanmaya davet ediyoruz. Partimize üye olmayan ancak bu hukuksuzluğa dur demek isteyenleri kuracağımız "Dayanışma Sandığı'na bekliyoruz” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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