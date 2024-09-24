Chp Kurmayları, İmamoğlu Hakkındaki Davayla İlgili Toplandı

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak getiren mahkeme kararının istinaf süreciyle ilgili değerlendirme yapmak üzere İstanbul’da toplandı.

Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak getiren mahkeme kararının istinaf süreciyle ilgili değerlendirme yapmak üzere İstanbul’da toplandı.

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getiren istinaf süresindeki davayla ilgili durum değerlendirmesi yapmak üzere Emirgan’daki belediyeye ait Beyaz Köşk’te bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyareti nedeniyle toplantıya katılamadı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in katılımıyla gerçekleşen toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısa bir süre katıldı.

İmamoğlu, Kent Lokantası açılışı için erken ayrıldı

İmamoğlu, Sancaktepe'deki Kent Lokantası'nın açılış törenine katılmak için 13.30 sıralarında toplantıda ayrıldı. İmamoğlu, gazetecilerin sorularına "Kent lokantası açılışına gidiyorum" sözleriyle karşılık verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği suçlamasıyla yargılandığı davanın, İstinaf Mahkemesi’nde incelemesi sürüyor. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı vermişti.

Anka Haber Ajansı