Chp Kurmaylarından 30 Haziran Değerlendirmesi: “Gündemimiz Dava Değil, Meydanlar”

CHP’li kurmaylar 30 Haziran’da görülecek kurultay davasında karar çıkmasını beklemediklerini, davanın parti içi tartışmaları büyütmek için kullanıldığı belirterek, “Biz o işlerle meşgul değiliz. Dışa dönük tavrımız; mitinglerimiz, eylemlerimiz, çalışmalarımız devam edecek. 30 Haziran’ın 29 Haziran ve 1 Temmuz’dan farkı yok bizim için. Gelir, geçer” ifadesini kullandı. Kayyum atanması ve mutlak butlan iddialarını değerlendiren kurmaylar, “Mutlak butlan, kayyum gibi kararların hiçbirinin çıkmayacağını hepimiz

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP’li kurmaylar 30 Haziran’da görülecek kurultay davasında karar çıkmasını beklemediklerini, davanın parti içi tartışmaları büyütmek için kullanıldığı belirterek, “Biz o işlerle meşgul değiliz. Dışa dönük tavrımız; mitinglerimiz, eylemlerimiz, çalışmalarımız devam edecek. 30 Haziran’ın 29 Haziran ve 1 Temmuz’dan farkı yok bizim için. Gelir, geçer” ifadesini kullandı. Kayyum atanması ve mutlak butlan iddialarını değerlendiren kurmaylar, “Mutlak butlan, kayyum gibi kararların hiçbirinin çıkmayacağını hepimiz gün gibi biliyoruz. CHP 101 yıllık parti. Bugün de Türkiye’nin birinci partisi. Meydanları dolduran, kitleselleşen, iktidara koşan bir parti. CHP’yi kitlelerin elinden hangi güç alabilir? CHP, kayyuma teslim edilecek bir parti değil” dedi.

CHP 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın duruşması 30 Haziran'da Ankara’da görülecek. CHP kurmayları duruşmadan bir karar çıkmasını beklemediklerini belirterek mutlak butlan ve kayyum iddialarının gündemlerinde olmadığını söyledi.

“CHP’yi kitlelerin elinden hangi güç alabilir? CHP, kayyuma teslim edilecek bir parti değil”

Kurmaylar, şu değerlendirmede bulundu:

"30 Haziran bizim için olağan bir gün. Mutlak butlan, kayyum gibi kararların hiçbirinin çıkmayacağını hepimiz gün gibi biliyoruz. CHP 101 yıllık parti. Bugün de Türkiye’nin birinci partisi. Meydanları dolduran, kitleselleşen, iktidara koşan bir parti. CHP’yi kitlelerin elinden hangi güç alabilir? CHP, kayyuma teslim edilecek bir parti değil. Partide genel başkan olmanın yolu kurultaydan geçer. Biz de yakın zamanda olağanüstü kurultayımızı yaptık. Yakında olağan kurultayımızı da yapacağız. İddiası olan arkadaşlar gelir, o iddialarını kurultayda ortaya koyarlar. Onun dışında bu partide o makamlara herkes oturamaz. O iş kolay değil. Kayyum kararı durumunda gelip genel başkanlık koltuğuna oturacak olan kişi için de iyi bir hamle olmaz.”

"İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi son derece olağan bir görüşme, olumsuz hiçbir şey yok"

CHP’nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu 12 Haziran Perşembe günü Silivri’deki ziyaretinin ardından ortaya çıkan iddiaları değerlendiren kurmaylar, “Ekrem Bey onunla ilgili gereken açıklamayı yaptı. Bir sürü spekülasyon vardı yalan yanlış. Hepsini yalanladı zaten. Bir grup var; nasılsa Ekrem Bey cezaevinde konuşamıyor, Kemal Bey de böyle konularda ketum diye bir sürü gereksiz spekülasyon yapıyorlar. İddialar inanılmaz bir dezenformasyon. Son derece olağan bir görüşme. Olumsuz bir şey yok” dedi.

“Neyi, ne zaman söyleyeceğini Kemal Bey kendi takdir eder”

Kılıçdaroğlu’nun kurultay davasına ilişkin açıklama yapmamasını değerlendiren kurmaylar, sessizliğe karşı tepkileri olmadığını söyleyerek, "Kemal Bey’in kendi takdiri. Biz bir şey diyemeyiz. Sonuçta 13 yıl genel başkanlığımızı yaptı. Sevdiğimiz, saydığımız bir isim. Neyi, ne zaman söyleyeceğini kendi takdir eder” ifadesini kullandı.

Mutlak butlan kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun bu görevi kabul edeceğine ihtimal vermediklerini belirten kurmaylar, “Öyle bir karar da olmaz zaten. Büyük bir siyasi karar olur. Bunun amacı da CHP’yi bölmek, bitirmek, parçalamaktır. Böyle bir amacın karşısında, Kemal Bey nerede duracağına kendisi karar verir” dedi.

“Partinin tabanı, üyesi, seçmeni izin vermez”

Tüm olasılıklara ilişkin yol haritalarının hazır olduğunu aktaran kurmaylar, “Planlarımız tamam. Buradayız. Partinin tabanı, üyesi, seçmeni buna izin vermez. Biz versek de taban vermez. Partinin genel yönetimine dair tabanın bir itirazı, bir eleştirisi, bir memnuniyetsizliği yok. Aksine bir durum var. Genel Başkan’ın liderliğine dair en ufak bir eleştiri yok. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş, iktidara koşuyor, cumhurbaşkanı adayını halka belirletmiş, meydanları doldurmuş, üye sayısını iki katına çıkarmış, bütün anketlerde birinci parti olmuş, genç-dinamik bir liderlik kadrosu var, boş oturmuyor; böyle bir dönemde olacak iş değil” ifadesini kullandı.

“30 Haziran’ın 29 Haziran ve 1 Temmuz’dan farkı yok”

Kurultay davasının partiyi içe döndürmek ve iç tartışmaları büyütmek için kullanıldığını belirten kurmaylar, “Bu dava, çatışma iklimi oluşturmak için tepemizde sallandırılıyor. Biz oralı değiliz, meşgul değiliz o işlerle. Dışa dönük tavrımız; mitinglerimiz, eylemlerimiz, çalışmalarımız devam edecek. Orayla ilgiliyiz daha çok. 30 Haziran’ın 29 Haziran ve 1 Temmuz’dan farkı yok bizim için. Gelir, geçer” dedi.

CHP’nin asgari ücret için önerdiği rakam belli oldu

Asgari ücret için ara zam talebiyle sendikalarla yapılan görüşmeler sonrasında, CHP’nin bir rakam üzerinde çalışacağı ve bu rakamın haziran ayı sonu gelmeden kamuoyuna duyurulacağı açıklanmıştı. Edinilen bilgiye göre rakam belirlendi. Gölge Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda detaylı hesaplamalarla belirlendiği öğrenilen rakamı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin grup toplantısında açıklaması bekleniyor.

Özel, bu hafta Tekirdağ’dan seslenecek

CHP’nin “İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim” talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Tekirdağ olacak. CHP’nin her hafta sonu düzenlediği mitinglerin 11’incisi 22 Haziran saat 19.00’da Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

Anka Haber Ajansı