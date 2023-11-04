Chp Kurultayı’nda Genel Başkanlık Seçimi, İkinci Tura Kaldı

Chp Kurultayı’nda Genel Başkanlık Seçimi, İkinci Tura Kaldı

CHP Kurultayı’nda, Genel Başkanlık için yapılan oylamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ise 682 oy çıktı. CHP Tüzüğü’ne göre, Genel Başkan seçilebilmek için salt çoğunluk olan en az 684 oy almak gerektiği için Genel Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı.

CHP Kurultayı’nda, Genel Başkanlık için yapılan oylamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ise 682 oy çıktı. CHP Tüzüğü’ne göre, Genel Başkan seçilebilmek için salt çoğunluk olan en az 684 oy almak gerektiği için Genel Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı.

Kurultay’da Genel Başkanlık için 1364 delegenin oy kullandığı ilk tur seçim sonuçları saat 23.25’te açıklandı. Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. CHP Tüzüğü’ne göre Genel Başkanlık seçiminde, adayın salt çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Kurultayda delege sayısı 1366 olduğu için Genel Başkan seçiminde adayın en az 684 oy alması gerekiyor. Bu nedenle CHP Kurultayı’nda Genel Başkanlık için ikinci tur oylama saat 23.45’te başlayacak.

CHP Tüzüğü’nün 19. maddesi şöyle:

“Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilir.”

Anka Haber Ajansı

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