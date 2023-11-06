Chp Kurultayında Yüksek Disiplin Kurulu Seçim Sonuçları Da Belli Oldu. En Yüksek İlk Üç Oyu Kadınlar Aldı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda 103 kişinin aday olduğu Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de alınan oylar ortaya çıktı. YDK’nın 15 asıl ve 8 yedek üyesi; cinsiyet kotası ve hukukçu olup olmadıklarına göre dağılım yapılarak belirlenecek. Kurultayda YDK üyeliği için aday olanlardan en yüksek üç oyu kadınlar aldı. Ayça Akpek Şenay 626, Esin Fatma Temel ve Hümeyra Akkuş Sandıkcı 546, İsmail Emre Telci ise 539 oy aldı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda 103 kişinin aday olduğu Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de alınan oylar ortaya çıktı. YDK’nın 15 asıl ve 8 yedek üyesi; cinsiyet kotası ve hukukçu olup olmadıklarına göre dağılım yapılarak belirlenecek. Kurultayda YDK üyeliği için aday olanlardan en yüksek üç oyu kadınlar aldı. Ayça Akpek Şenay 626, Esin Fatma Temel ve Hümeyra Akkuş Sandıkcı 546, İsmail Emre Telci ise 539 oy aldı.

CHP Kurultayında delegeler YDK üyeleri için de oy kullandı. YDK için 15 asıl ve 8 yedek üye belirlenecek. Aday olması halinde asıl üyelerin 8’i ile yedek üyelerin 4’ünün hukukçu olması gerekiyor. YDK seçimlerinde de yüzde 33'luk cinsiyet kotası uygulanacak.

Seçim sonuçlarına göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine aday olan 103 kişi içerisinde en yüksek oyu alan ilk 30 kişinin isimleri ve aldıkları oylar şöyle:

Ayça Akpek Şenay (626)

Esin Fatma Temel (546)

Hümeyra Akkuş Sandıkcı (546)

İsmail Emre Telci (539)

Ekincan Aksoy (533)

Özkan Tice (527)

Aysemin Gülmez (524)

Deniz Çakır (523)

Süleyman Bülbül (522)

Deniz Demiröz (521)

Nurdan Yüceal (498)

Turan Taşkın Özer (463)

Ali Balta (456)

Özgür Sağlam (440)

Remzi Kazmaz (304)

Melih Tıraş (279)

Cem Sultan Ermiş (277)

Ebru Okay (255)

Onur Tatar (253)

Zuhal Mercan (248)

Deniz atar (238)

İnan Savaş Yüksel (226)

Subutay Özgür (217)

Melike Yüksel (196)

Evrim karakoz (190)

Tayfun Ceyhan (189)

Mehtap Yücel (188)

Sertaç Eke (181)

Ali Muhittin Tığlı (160)

Yasemin Turan Özdemir (156)

Anka Haber Ajansı