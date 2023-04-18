Chp Kütahya Milletvekili Kasap: "Kütahya Valiliği Ak Parti’nin Propaganda Merkezi Değildir"

Kütahya’da AKP seçim standının Valilik binası önünde kurulmasına tepki gösteren CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Kütahya Valiliği AK Parti’nin yayın organı, AK Parti’nin propaganda merkezi değildir. Bunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kütahya’da 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler kendilerine ayrılan alanlarda stantlarını kurarak seçmene seslenmeye başladı. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, diğer partilerin aksine AKP seçim standının Kütahya Valiliği önünde kurulmasına tepki göstererek, stant önünde açıklama yaptı.

"BU SOYGUNA SON VERECEĞİZ"

Tüm Türkiye’de seçim sürecinde valiliklerin AKP'nin seçim bürosu gibi çalıştığını söyleyen Kasap, bunun bir örneğinin de Kütahya’da yaşandığını dile getirdi. Kütahya Valiliği önündeki AKP seçim standını gösteren Kasap şunları söyledi:

"Tüm Türkiye’de olduğu gibi seçimlerde, valilikler AK Parti’nin seçim bürosu gibi çalışıyor. Bunun en güzel göstergelerinden biri, burası Kütahya Valiliği. İleride siyasi partilerin kurduğu seçim stantları var, üçer metre. Ama buraya devasa bir çadır kurulmuş. ‘Doğru adımlarla’ diyor ama doğru değil bu adımlar, yanlış. Yola devam diyorlar ama o yolu da keseceğiz artık, o yol bitti onlar için. Bu sömürüdür, bu soygundur, bu hırsızlıktır, bu adaletsizliktir. Adaletsizlikle bugüne kadar geldiler. Valiliğin önü ya valiliğin! Valiliğin, bu tip siyasi partilere farklı şekilde, hormonlu siyaset yapmasına imkan sağlayan ortamları oluşturması doğru değildir. Kütahya Valiliği AK Parti’nin yayın organı, AK Parti’nin propaganda merkezi değildir. Bunu şiddetle kınıyoruz. Halkın emeğine, siyasi oluşumun emeğine yazık. Yıllarca Kütahya’yı ve Türkiye’yi soydular. Artık bu soyguna son vereceğiz. Geliyor gelmekte olan. Sana söz diyoruz, baharlar gelecek."

Anka Haber Ajansı