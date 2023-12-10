Chp Kyk Yurtlarıyla İlgili Rapor Hazırladı... Sevgi Kılıç: İktidar Gençliğin Sesine Karşı Kör, Sağır Ve Dilsiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaşanan sorunlara ilişkin, “Sürekli şikayetlere rağmen alınmayan önlemler, vurdumduymaz yöneticiler ve öğrencilerin kılık kıyafetiyle, giriş-çıkış saatleriyle ilgilendikleri kadar asıl sorumluluklarını yerine getirmeyenler de iktidarın genel ülke yönetme tarzının bir yansımasıdır. İktidar gençliğin sesine karşı kör, sağır ve dilsiz” dedi. Kılıç, CHP Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan KYK Yurtları İzleme Komis

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaşanan sorunlara ilişkin, “Sürekli şikayetlere rağmen alınmayan önlemler, vurdumduymaz yöneticiler ve öğrencilerin kılık kıyafetiyle, giriş-çıkış saatleriyle ilgilendikleri kadar asıl sorumluluklarını yerine getirmeyenler de iktidarın genel ülke yönetme tarzının bir yansımasıdır. İktidar gençliğin sesine karşı kör, sağır ve dilsiz” dedi. Kılıç, CHP Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan KYK Yurtları İzleme Komisyonu’nun yurtlarda yaşanan sorunlarla ilgili yaptıkları çalışmalar sonucu hazırlanacak raporların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. KYK Yurtları İzleme Komisyonu son bir ayda KYK yurtlarında yaşanan ihlallerle ilgili ilk raporunu da açıkladı.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, KYK yurtlarında yaşanan sorunlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizin dört bir yanında devlet yurtlarında kalan binlerce öğrenci barınma, beslenme, sağlık ve can güvenliği sorunlarıyla baş başa bırakılıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana, örgütlerimiz, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte elimizdeki tüm imkanları seferber ederek öğrenci yurtlarında yaşanan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ancak, ne yazık ki, bu çabalarımıza rağmen yaşanan trajik olaylar karşısında derin bir üzüntü içerisindeyiz” dedi.

Kılıç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“27 Ekim tarihinde Aydın Güzelhisar Kız Yurdu’nda gerçekleşen asansör kazasında Zeren Ertaş kardeşimizi kaybetmenin acısı hala yüreğimizi yakmaktadır. Aksaray’daki KYK yurdunda kalan öğrencilerin defalarca dile getirdiği, yurdun önündeki yolda aydınlatma ya da üst geçit talepleri maalesef dikkate alınmadı ve bu ihmalkarlık, 3 Aralık gecesi Akasaray’da otoban kenarına yapılmış KYK Kız Yurdu'nda kalan Mine Nur Uysal'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. 6 Aralık çarşamba günü Parti Meclisi üyelerimiz Canan Taşer, Sinem Kırçiçek, Burdur İl örgütümüz ile birlikte Mine Nur Uysal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Aileyi dinleyerek yaşadıkları acıyı paylaştık. Birçok öğrencimiz gibi Mine kardeşimizin de KYK yurdunda yemekhanede servis edilen yemeklerle doymadığı için markete giderken hayatını kaybettiğini öğrenmek üzüntümüzü daha da arttırdı. KYK yurtlarındaki yemek skandalları, sadece beslenme sorunu değil, aynı zamanda sağlıksız koşulların bir göstergesidir. Öğrencilerimizin yemeklerden zehirlenmeleri, yemeklerinden böcek ve kurt çıkması, sadece hijyen standartlarının yetersiz olduğunu değil, aynı zamanda sağlık güvencelerinin de ihmal edildiğini göstermekte.

İKTİDAR GENÇLİĞİN SESİNE KARŞI KÖR, SAĞIR VE DİLSİZ"

Aksaray’da KYK yurdunda kalan öğrencilerin aydınlatma ve üst geçit talepleri, defalarca dile getirilmesine rağmen maalesef yetkililer tarafından ciddiye alınmaması sonucunda Mine kardeşimizi kaybettik. Bizler, gençlerimizin bu tür koşullara mahkum olmasına göz yummayacak ve sorumlularla mücadele edeceğiz. Sürekli şikayetlere rağmen alınmayan önlemler, vurdumduymaz yöneticiler ve öğrencilerin kılık kıyafetiyle, giriş-çıkış saatleriyle ilgilendikleri kadar asıl sorumluluklarını yerine getirmeyenler de iktidarın genel ülke yönetme tarzının bir yansımasıdır. İktidar gençliğin sesine karşı kör, sağır ve dilsiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde kurduğumuz Parti Meclis üyelerimiz ve Milletvekillerimizden oluşan KYK Yurtları İzleme Komisyonu, KYK yurtlarında yaşanan hak ihlalleri, ihmal ve kötü yönetim uygulamalarını bizzat takip edip, inceleyerek çözüm sunacak. Ayrıca Gençlik Kollarımızın kuracağı ihbar hattı, usulüne uygun olmayan durumları bildirenleri tespit edecek ve sorunlara anında müdahale edecektir. Yurtlarda kalan öğrenci, aile ve çalışanların talep, öneri ve şikayetlerini değerlendirecek, raporlarla düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendireceğiz.

İhlal ve ihmallerle ilgili sorumluların takip edileceği, gereken adımların atılacağı bir süreç başlatacağımızı duyurmak isterim. Gençliğimizin sesine kulak verecek, sorunları çözecek ve bu tür trajedilere bir daha tanık olmamak adına üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğiz.”

İzleme Komisyonu son bir ayda KYK yurtlarında yaşanan sorunlarla ilgili raporunu hazırladı. Raporda yer verilen tespitler şöyle:

- Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş 25 Ekim’de Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

- 27 Ekim Mersin Kırkkaşık Kız Yurdu Bakımının düzenli yapıldığı söylenen asansörler arızalı, çalışmıyor. Öğrenciler sürekli düşme tehlikesi yaşıyor.

- 28 Ekim, Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK Yurdunda Asansör gençler içindeyken 2 kat aşağıya düştü.

- Bartın Ağdacı KYK Yurdu 28 Ekim, Asansör 3. kattan zemine çakıldı.

- 28 Ekim Giresun Esma Serhat Hatun KYK Yurdu Asansör 8. kattan 5. kata düştü.

- 30 Ekim, Çorum İskilipli Atıf Hoca Kız KYK Yurdu Asansör arızalı, bir öğrenci gencimiz asansörde kaldı.

- 2 Kasım, Gümüşhane Zeynep Ana KYK Yurdu Asansör 5. kattan 3. kata düştü.

- 2 Kasım, Konya KYK Yurdu Asansörün düşmesiyle gençler kat arasında kaldı. Öğrenciler defalarca bildirdiklerini söylemişler.

- 2 Kasım,Nevşehir Ayşe Humasah Sultan KYK Yurdu 08 Üç arkadaşımızın içinde olduğu asansör 3. kattan -1. kata düştü.

- 4 Kasım, Muş Sultan Alparslan Kız KYK İçerisinde 3 gencin olduğu asansör düştü.

- 5 Kasım, Rize Ayder KYK Arkadaşlarımızın içinde olduğu asansör düştü, gençler hastaneye kaldırıldı.

- 28 Ekim Kars Sarıkamış 100. Yıl Şehitler KYK Yurdu, Asansörler yetersiz ve arızalı.

- 28 Ekim İstanbul Fatih Sultan Mehmet KYK Yurdu Asansörler çalışmıyor, asansör sorunu çözülmüyor.

- 30 Ekim, Siirt Hassa Hatun Kız KYK Yurdu Günlerce asansörler kapatılmış. Arızalar yurt idaresine söylense de yıllar içinde öğrenciler defalarca asansörde kalmışlar.

- 2 Kasım Karaman Hatuniye KYK Yurdu İki bin kişilik yurtta yalnızca iki asansör varken ikisi de arızalı.

- 2 Kasım Eskişehir Bala Hatun Kız KYK Yurdu Her yağmur yağdığında asansörlerden su akıyor ve asansör arızalanıyor. Yurt yönetimi ise çözüme dair hiçbir şey yapmıyor.

- 4 Kasım Eşref Bitlis KYK Yurdu, aynı yurtta 1 haftada 3 kez gençler sürekli asansörde kalıyorlar. Yurt yönetimi elektrikler kesildi diyerek öğrencileri geçiştiriyor.

- 6 Kasım, İstanbul Esenyurt Kız KYK Yurdu Öğrencilere kırmızı etiketli asansörler mevcut. Bir hafta boyunca tamir ettiklerini söyleyerek kapalı tuttular.

- 6 Kasım, Eskişehir Bala Hatun KYK'da öğrencilerin yemek yediği yemekhanede ve yemekhane önünde yılan çıktı.

- 7 kasım, Iğdır Suveren Aybüke Öğretmen KYK Yurdunda 1.5 ay önce açılan yurtta zehirli akrep bir arkadaşımızı soktu. Asansörler sorunlu olmasına rağmen Zeren ölene kadar açık, şimdi ise tamamen kapatılmış.

- 7 kasım, Muş Müştak Baba Erkek KYK, Esenyurt 1453 Kız KYK, Kırklareli Evladı Fatihan Kız KYK da öğrencilerimizin gönderdikleri görsellerde Yemeklerde böcekler, tırtıllar; ekmeklerde kurtlar görüldü.

- 8 Kasım, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi erkek KYK yurdunda asansörler aylardır bozuk. Yurt yönetiminin bir türlü tamir etmediği asansör düştü. Gençler asansörden kendi çabalarıyla çıktı.

- 9 Kasım, Trabzon Doğu Karadeniz KYK Yurdu Odaları fare bastığı için gençler geceyi mescidde geçirdi. Defalarca şikayet edilmesine rağmen hala ilaçlama yapılmayan yurtta her yerden fare çıkıyor.

- 9 Kasım, Edirne Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu Yağan yağmur sonrası asansörün kapısından su akmaya başladı. Öğrenciler daha önce yaşandığını söyledi.

- 9 Kasım, Uşak Latife hanım KYK yurdunda sorunlar bitmiyor. Yurdun her yanını böcek sarmış durumda. Yemekler kanlı olarak gözükmesine rağmen servis ediliyor. Asansörler bozuk ve tamir edilmiyor. Bir hafta önce yurda denetime gelinince sorunları çözen yönetim şimdi öğrencileri görmüyor, duymuyor.

- 9 Kasım, Zonguldak Nesibe Hatun Kız KYK'da aynı gece 7 arkadaşımız zehirlendi. Yurt müdürlüğüne defalarca temizlik yapılmasına dair dilekçe veren gençlere "sudan olabilir, duş almayın o zaman" dendiğini öğrendik.

- 10 Kasım, Erzincan Kız KYK yurdunda yaz boyu tadilata alınmayan C blok tadilat var denilerek bir anda boşaltıldı. 400 öğrenci odalarından apar topar çıkarıldı.

- Gençler diğer bloklarda zaten adım atacak yer olmayan odalara ekstra yatak atılarak yerleştirilmeye çalışılıyor.

- 10 Kasım, Gece yarısı bile çalışılıp 5 yılda bitirilemeyen Beşiktaş Kız KYK Yurdu. Yüzlerce öğrenci yarın sınava gidecek olmasına rağmen uyuyamadıklarını, binalarının karşısındaki inşaat seslerinden rahatsız olduklarını bildirdi.

- 10 Kasım, Çanakkale Kız KYK Yurdu'nda asansör düştü. İçerisinde 3 gencin olduğu asansör 2. kattan zemine düştü. Gençlerin durumları iyi.

- 10 Kasım, Bandırma Yarbay Vecihi Bey KYK'da Yemeklerden bağırsak çıkıyor, öğrenciler çamaşırlarını elde yıkıyor. bugün verilen yemekten bağırsak parçaları çıktı. Aynı yurtta 280 kişiye sadece 1 çamaşır makinesi düştüğü için öğrenciler çamaşırlarını elde yıkıyor.

- 10 Kasım, Çanakkale Terzioğlu Kız KYK yurdunda neredeyse her öğünde yemekler pişmemiş veriliyor. Gençler artık etli yemeklerden zehirlenme korkusu yaşadıklarını söylüyor.

- 11 Kasım, Altındağ Dışkapı Kız KYK Yurtta aylardır dış turnikeler yapılmamış. Gençler her gün imzaya iniyor. Yemeklerden sürekli böcek, kıl, kurt çıkıyor. Yurt temizlenmiyor. Asansörler sürekli bozuluyor. Daracık odalarda 6 kişi kalmaya çalışıyorlar. Yurdun etrafında sürekli tacizler yaşandığını belirtti.

- 11 Kasım, Amasya Merzifon Kız KYK yurdunda pırasa yemeğinin içinden plastik çıktı. Yurtta asansörde defalarca gençler kalmış, yemeklerden böcek ve değişik parçalar çıkmış.

- 11 Kasım, Melikgazi KYK Kız Yurdu'nda genç bir kız asansörde kaldı.

- 12 Kasım, Samsun Canik Kız KYK yurdunda 4 genç asansörde kaldı. Elektriklerin gitmesi ve jeneratörün devreye girmemesiyle dakikalarca asansörde kurtarılmayı bekleyen öğrenciyi yine arkadaşları kurtardı.

- 12 Kasım, Amasya KYK Yeşilırmak A blok Kız Yurdunda yemeğin içinden böcek çıktı.

- 12 Kasım, Saatlerce sırasında beklediğimiz, yemekleri çadırda yediğimiz İzmir TOKİ Bayraklı KYK'da öğrencilere böcekli ekmek veriliyor.

- 12 Kasım, Afyon Çiğitepe Kız KYK Yurdu Kıl, böcek ve daha nicesi yemeklerin içinde bulundu.

- 12 Kasım, Bediüzzaman Said Nursi KYK Yurdu Onlarca öğrenci akşam yedikleri kurtlu tavuktan zehirlendi. Ambulansın götürmediği öğrenciler ulaşım zorluğundan hastaneye bile gidemiyor.

- 12 Kasım, Kocaeli Gazi Süleyman Paşa KYK Yurdu'nda öğrencilerin odasına yengeç girdi.

- 13 Kasım, Tekirdağ Çorlu Kız KYK Kahvaltıda bozulmuş labne, tarihi geçmiş bal, reçel veriliyor. Kupa bardak getiren öğrencilere büyük diye su verilmiyor.

- 13 Kasım, Evlad-ı Fatihan KYK ve Çanakkale Terzioğlu KYK yurtlarının akşam yemeğinde pişmemiş yemek görsellerinin yanında zehirlenme ihbarları almaya da devam ediyoruz.

- 13 Kasım, Çanakkale Terzioğlu Kız KYK Asansörlerin bir süredir arızalı olduğu söylenen Terzioğlu KYK'da bugün bir genç asansörde kaldığını, kat arasından çıkarıldı.

- 14 Kasım, Hacettepe Beytepe Yurdu J blokta kalan Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi gencimiz intihar etti.

- 14 Kasım, Kilis Nakşidil Valide Sultan Kız KYK'da öğrencilere yemek bitti denildi, akşam öğünü olarak soda verildi.

- 15 Kasım, Zonguldak Nesibe Hatun Kız KYK Musluklardan pis sular akmaya devam ediyor. Gençler karın ağrısı, baş ağrısı, ishal gibi şikayetlerle hastanelere başvuruyor. Yurt yönetimi öğrencileri geçiştiriyor, sorunu çözmemekte ısrar ediyor.

- 16 Kasım, Kars Nuri Paşa Yurdu'nda asansör 4. kattan 2. kata düştü. Panik atak geçiren 2 gencin durumunun iyi olduğunu öğrendik.

- 16 Kasım, Ankara Çubuk Kız KYK'da asansör 3. kattan eksi 1'e düştü. İçerisinde bulunan arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi.

- 18 Kasım, 5 yıldır yapımı süren yeni yapılan yurt, İstanbul Beşiktaş Kız KYK Yurdu'nda yoğun yağışla birlikte duvarları su bastı.

- 18 Kasım, Zonguldak Nesibe Hatun Kız KYK'da daha önce pis sular yüzünden hastanelik olan öğrenciler şimdi de yemekten zehirlendiler.

- 19 Kasım, Gaziantep Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'nda asansör 3. kattan eksi 1'e düştü. Asansördeki 7 gencin durumu iyi. Daha önce de yedinci kattan üçüncü kata asansörün düştüğü yurtta hiçbir denetleme yapılmadı.

- Bartın Cesmi Cihan Kız KYK Yurdu'nda bloklar arası geçişi sağlayan kısım gençlerin bulunduğu alana çöktü.

- Validebağ Kız KYK'da 8 kişilik ranzalı odalarda gençlerin çalışma masaları yok. Yurtta yetersiz etüt odası olmasından dolayı gençler mağdur.

- Zonguldak Nesibe Hatun Kız KYK'da gençlerin bulunduğu avlu alanına çatıdan parça düştü.

- FSM Erkek KYK, Gaziantep Ümmü Gülsüm KYK, Dışkapı Kız KYK, Florya Beşyol Kız KYK'da çiğ, yanmış ve içerisinde böcekli çıkan yemeklerden gençler şikayetçi.

- Gaziantep 25 Aralık KYK'da içerisinde öğrencilerin bulunduğu asansör 4 kat aşağıya düştü.

- Düzce Raziye Begüm Sultan KYK'da yemekhaneye çıkan merdivenlerde sıklıkla fare ölüsü bulunuyor.

- Konya Büyük Selçuklu KYK'da gençler su kesintisi yaşıyor. Gençler kendilerine KYk’nın su faturasının ödenmediğini söylediklerini bildirdi.

- Isparta Murat Hüdavendigar Erkek KYK Yurdu'nda asansör de kapalı kaldığınızda panik yapmayın olarak uyarı asıldı.

- Diyarbakır İyaz Bin Ganem KYK Yurdu'nda öğrencinin yediği salatanın içinden izmarit ve sigara paketi çıktı.

- Konya Mustafa Suna Öz Kız KYK'da duşta genç bir kızın başına kafasına düştü. başı yaralanan genci ,yurt görevlileri olayın görüntülenmesini engelledi.

- Hakkari Erkek KYK Yurduna gençlere paslı şebeke suyu verildi.

- Antalya Gazipaşa Kız KYK Yurdu'nda denetlenmeyen kırmızı etiketli asansörlerin çalıştırılıyor.

- İzmir Bayraklı Toki KYK Yurdu'nda önceki akşamdan kalma yemekler, öğrencilere çadırda yemek veriliyor. Öğrenciler yemek sonrası zehirlendi.”

Raporun sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

“Komisyonumuz, yurtlarda kalan öğrencilerimizin nitelikli, güvenli ve sağlıklı ortamlarda barınmalarını ve eğitim hayatlarına devam edebilmelerini sağlamak için görevinin başındadır. Ülkemizdeki ve genel olarak öğrencilerimizin yaşadığı barınma problemlerinin yapısal çözümü için politika geliştirmeyi ve bunu ilgili taraflarla paylaşmayı hedeflemektedir.

İzleme Komisyonu olarak, yurttan gelen sesleri duyuyor ve bu seslere duyarlı bir şekilde çözüm odaklı çalışmalar yürüterek gençlerimizin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte, toplumun her kesiminden gelen geri bildirimlere açık olup, gençlerimizin haklarına sahip çıkmak ve daha iyi bir gelecek için mücadele etmek en öncelikli görevimizdir. Ülkemizdeki ve genel olarak öğrencilerimizin yaşadığı barınma problemlerinin yapısal çözümü için politika geliştirmek ve bunu ilgili taraflarla paylaşmak hedefindeyiz. Yurttan gelen sesleri duyuyoruz.”

Anka Haber Ajansı