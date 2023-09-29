Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz Ve İlçe Başkanlarını Kabul Etti

Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz Ve İlçe Başkanlarını Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve Antalya ilçe başkanlarını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve Antalya ilçe başkanlarını kabul etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve kongrelerini tamamlayan Antalya’daki İlçe Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu; 25 Ağustos’ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla, 28 Ağustos’ta CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla; 31 Ağustos’ta da eski Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve ilçe başkanları ile genel merkezde bir araya gelmişti.

Anka Haber Ajansı

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