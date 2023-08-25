Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Heyetini Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.

Anka Haber Ajansı