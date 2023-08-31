Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Chp Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Ve İlçe Başkanları İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara’daki ilçe başkanları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara’daki ilçe başkanları ile bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde; CHP Ankara İl Başkanı ve Ankara’daki ilçe başkanları ile görüştü.

Kılıçdaroğlu; 25 Ağustos’ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla, 28 Ağustos’ta da CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanları ile genel merkezde bir araya gelmişti.

Anka Haber Ajansı