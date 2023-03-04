Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Chp'li Büyükşehir Belediye Başkanları İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde; Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde; Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nı bugün Genel Merkez'deki makamında kabul etti.

Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı. Kılıçdaroğlu'na görüşmede; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Halil İbrahim sofrasıdır bizimki; hiç eksilmesin, hep artsın. Halil İbrahim bereketi hep olsun" dedi.

Millet İttifakı bileşenlerinden 5 parti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda mutabık kaldı.

Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün İYİ Parti Genel Merkezi'nde adaylık için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu işaret etmişti.

Bunun üzerine dün akşam saatlerinde Ankara’ya gelen Ekrem İmamoğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile buluşmuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde; Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde Ankara Gölbaşı’nda ABB Konukevi’nde yapılan buluşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Akşener tarafından adaylık için işaret edilen İmamoğlu ve Yavaş başta olmak üzere büyükşehir belediye başkanları sosyal medya hesapları üzerinden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda destek mesajları paylaşmışlardı.

Anka Haber Ajansı