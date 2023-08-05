Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Erzincan’da

Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Erzincan’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için Erzincan’a geldi. Kılıçdaroğlu, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için Erzincan’a geldi. Kılıçdaroğlu, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün, bir dizi program için Erzincan’a geldi. Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem ve Ahmet Akın ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda kalabalık vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kılıçdaroğlu, Erzincan Tercan’da düzenlenen Halk Buluşması programına katılacak. CHP Lideri daha sonra, il ve ilçe başkanları ile basına kapalı bir toplantıda bir araya gelecek.

Anka Haber Ajansı

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