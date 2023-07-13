Chp Lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’i Ziyaret Etti

Chp Lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz karşıladı. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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