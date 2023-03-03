Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Tip Genel Başkanı Erkan Baş İle Tbmm'de Görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Patisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'de görüştü. Kılıçdaroğlu ile Baş'ın görüşmesi TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda yer alan toplantı salonunda oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Patisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'de görüştü. Kılıçdaroğlu ile Baş'ın görüşmesi TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda yer alan toplantı salonunda oldu.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30’da SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüşmesinin ardından, TBMM’ye gelerek TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü. Görüşme, TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay; Baş'a, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık eşlik etti.
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, Erkan Baş ve Ahmet Şık, Halkla İlişkiler Binası önünde karşıladı. Görüşmenin yapılacağı toplantı salonuna birlikte geçtiler.
Anka Haber Ajansı