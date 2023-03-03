Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Tip Genel Başkanı Erkan Baş İle Tbmm'de Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Patisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'de görüştü. Kılıçdaroğlu ile Baş'ın görüşmesi TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda yer alan toplantı salonunda oldu.