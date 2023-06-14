Chp Lideri Kılıçdaroğlu Ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Görüştü

Chp Lideri Kılıçdaroğlu Ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara’da; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara’da; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara’da; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Saat 10.05’te başlayan görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Anka Haber Ajansı

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