Chp Lideri Kılıçdaroğlu Ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara’da; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara’da; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara’da; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Saat 10.05’te başlayan görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Anka Haber Ajansı