Chp Lideri Kılıçdaroğlu: Yolumuza Devam Ediyoruz Arkadaşlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından, “Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de; Türkiye İşçi Partisi’ni ziyaretinin ardından; TBMM’deki makamından ayrılırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları ile ilgili soruya “Hiç meraklanmayın, bütün taşlar yerine oturacak” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, TBMM’den ayrılırken de yine soru üzerine "Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar" açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı