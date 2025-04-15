Chp Lideri Özel, 16 Yaşında Staj Yaparken Hayatını Kaybeden Burak Oğraş'ın Ailesiyle Görüştü

Chp Lideri Özel, 16 Yaşında Staj Yaparken Hayatını Kaybeden Burak Oğraş'ın Ailesiyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2011 yılında Antalya'daki bir otelin lojmanında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ailesi ile görüştü.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2011 yılında Antalya'daki bir otelin lojmanında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ailesi ile görüştü.

Özel, 2011 yılında Antalya'daki bir otelde staj yaparken hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ailesini kabul etti. Görüşmeye, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve Parti Meclis Üyesi Berna Özgül de eşlik etti.

CHP'nin 6 Nisan’da gerçekleşen 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne giren, 2022 yılında trafikte 3 saldırgan tarafından öldürülen Samet Özgül’ün kardeşi Berna Özgül ziyarete ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Parti Meclis Üyesi Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben de bir kardeşini kaybetmiş, adalet mücadelesi veren bir aileden biri olarak Burak’ın ailesinin acısını çok iyi anlıyorum. 14 yıldır açılmayan bir dava, belli olan failler ve sessiz kalan bir adalet… Bu sessizlik artık son bulmalı. Burak için, Samet için, adalet arayan herkes için buradayız. Adalet arayan her ailenin yanında olmaya, seslerini duyurmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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